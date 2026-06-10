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ClockThứ Tư, 10/06/2026 18:04

Doanh nhân trẻ Huế được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc

HNN.VN - Ngày 10/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.Trong 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 được vinh danh có bà Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu VN FLEX, hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế.

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Bà Trần Thị Thúy Hà (giữa) nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 

Sinh năm 1993, bà Trần Thị Thúy Hà khởi nghiệp với mong muốn giữ gìn và nâng cao giá trị nghề làm bánh tráng truyền thống của địa phương. Doanh nghiệp do bà điều hành được thành lập năm 2023, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm snack, thực phẩm ăn liền từ bánh tráng.

Điểm nổi bật trong hành trình khởi nghiệp của nữ doanh nhân trẻ là việc chuyển hóa giá trị của nghề làm bánh tráng truyền thống thành các sản phẩm snack tiện lợi, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại. Từ những chiếc bánh tráng quen thuộc, doanh nghiệp đã nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm có hình dạng, hương vị khác nhau, kết hợp ứng dụng công nghệ trong chế biến và bảo quản để gia tăng giá trị sản phẩm. Hướng đi này không chỉ tạo đầu ra mới cho sản phẩm địa phương mà còn góp phần đưa đặc sản truyền thống tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng cả nước.

Hiện các sản phẩm của VN FLEX được phân phối tại nhiều địa phương trong cả nước thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ, các kênh phân phối thực phẩm và thương mại điện tử.

Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 là sự ghi nhận đối với những doanh nhân có thành tích nổi bật trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hải Thuận

 Từ khóa:
Hội doanh nhân trẻHuếtrung ươngkhởi nghiệp
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