  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 19/03/2026 15:42

Xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải”

HNN.VN - Lớp tập huấn xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải” (From farm to table - zero waste) khai mạc sáng 19/3 tại phường Kim Trà. Hoạt động do Sở Du lịch thành phố, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam và UBND phường Kim Trà phối hợp tổ chức.

 Trải nghiệm cách nhận biết, trồng, thu hoạch các loại rau củ

Tại lớp tập huấn, gần 50 cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Kim Trà được nghe giới thiệu mục tiêu, đặc điểm, quy trình và phương pháp xây dựng Tour “From farm to table - zero waste”; trải nghiệm trồng rau, nuôi - bắt cá; cách nhận biết, trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến các loại rau, cá theo mùa, theo thực đơn; sơ chế, chế biến các món ăn địa phương từ nguyên liệu địa phương theo nguyên tắc “Zero waste”; bày bàn, thu dọn bàn ăn theo nguyên tắc “Zero Waste”…

Sau những hoạt động trải nghiệm, các học viên tiến hành thảo luận nhóm, đề xuất các tour “From farm to table – zero waste” có thể tổ chức tại TDP La Chữ Nam, Thanh Lương 2; mô hình “Cooking class zero waste” (lớp học nấu ăn không rác thải); tour giảm rác thải nhựa đến các điểm du lịch tại Kim Trà…, từ đó chọn ra những tour có tính khả thi cao để tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, cũng như đã và đang phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị lữ hành xây dựng một số tour, tuyến, như: trải nghiệm các vùng trồng rau; nuôi, đánh bắt, chế biến cá lồng nuôi trên sông Bồ; tham quan các điểm di tích lịch sử trên địa bàn…, cộng thêm sự hào hứng tham gia của người dân, hiện Kim Trà đủ điều kiện để xây dựng các tour “From farm to table – zero waste”.

“Bên cạnh đó, cần nhiều hơn nữa những hỗ trợ của các sở, ngành hữu quan trong kết nối tour, tuyến, thì việc thống nhất kinh phí giữa các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, du lịch trên địa bàn với các công ty du lịch, các đơn vị lữ hành là điều mấu chốt để triển khai các tour “From farm to table – zero waste”, ông Xuân nói.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
Tour “From farm to table - zero waste”du lịchkim tràkhông rác thải
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top