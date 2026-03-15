Xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải”

Trải nghiệm cách nhận biết, trồng, thu hoạch các loại rau củ

Tại lớp tập huấn, gần 50 cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Kim Trà được nghe giới thiệu mục tiêu, đặc điểm, quy trình và phương pháp xây dựng Tour “From farm to table - zero waste”; trải nghiệm trồng rau, nuôi - bắt cá; cách nhận biết, trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến các loại rau, cá theo mùa, theo thực đơn; sơ chế, chế biến các món ăn địa phương từ nguyên liệu địa phương theo nguyên tắc “Zero waste”; bày bàn, thu dọn bàn ăn theo nguyên tắc “Zero Waste”…

Sau những hoạt động trải nghiệm, các học viên tiến hành thảo luận nhóm, đề xuất các tour “From farm to table – zero waste” có thể tổ chức tại TDP La Chữ Nam, Thanh Lương 2; mô hình “Cooking class zero waste” (lớp học nấu ăn không rác thải); tour giảm rác thải nhựa đến các điểm du lịch tại Kim Trà…, từ đó chọn ra những tour có tính khả thi cao để tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, cũng như đã và đang phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị lữ hành xây dựng một số tour, tuyến, như: trải nghiệm các vùng trồng rau; nuôi, đánh bắt, chế biến cá lồng nuôi trên sông Bồ; tham quan các điểm di tích lịch sử trên địa bàn…, cộng thêm sự hào hứng tham gia của người dân, hiện Kim Trà đủ điều kiện để xây dựng các tour “From farm to table – zero waste”.

“Bên cạnh đó, cần nhiều hơn nữa những hỗ trợ của các sở, ngành hữu quan trong kết nối tour, tuyến, thì việc thống nhất kinh phí giữa các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, du lịch trên địa bàn với các công ty du lịch, các đơn vị lữ hành là điều mấu chốt để triển khai các tour “From farm to table – zero waste”, ông Xuân nói.