Điều mà đại diện Bắc Âu không có

Nhật Bản (xanh) - một trong những đội có thể gây bất ngờ ở World Cup kỳ này. Ảnh: FIFA

Moriyasu là HLV được biết đến với sự thực dụng và tính kỷ luật đến lạnh lùng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi mà chính tay ông xây dựng cho tuyển Nhật Bản thời gian qua. Nhưng bên cạnh thực dụng, “Samurai xanh” cũng là đội bóng khá sáng tạo, linh hoạt trong vận hành giữa sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 và 3 - 4 - 2 - 1, trong đó hệ thống 3 trung vệ cùng 2 tiền vệ trung tâm tạo nên những cơn lốc cho các đợt tấn công tốc độ ở 2 biên.

Bên kia chiến tuyến, Thụy Điển thiên về lối chơi cân bằng và áp đặt với sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 hoặc 4 - 3 - 3. Ở 2 sơ đồ này, đại diện Bắc Âu chủ động kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tận dụng tối đa sức mạnh của bộ 3 tấn công Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga.

Tuy cả 2 đội đều chơi pressing, nhưng cách triển khai hoàn toàn khác nhau. Nhật Bản pressing để đoạt bóng rồi phản công tốc độ, còn Thụy Điển pressing nhằm duy trì quyền kiểm soát và áp đặt thế trận. Điều này khiến khu vực trung tuyến trở thành mặt trận quyết định.

Đến với World Cup 2026, “Samurai xanh” sở hữu một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Á hiện nay là Wataru Endo. Vai trò của Endo không chỉ nằm ở khả năng đánh chặn mà còn là người điều tiết nhịp độ trận đấu, che chắn cho hàng thủ và khởi phát các đợt tấn công, chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, khi đối đầu Thụy Điển, thách thức dành cho Endo là cực lớn bởi Thụy Điển sở hữu bộ đôi tấn công có khả năng hoạt động rộng và liên tục hoán đổi vị trí. Alexander Isak có kỹ thuật cá nhân và tốc độ, trong khi Viktor Gyokeres lại mạnh về tì đè, càn lướt và dứt điểm.

Chìa khóa nằm ở Endo. Nếu anh khóa chặt được Isak, Nhật Bản "dễ thở". Ngược lại, nếu để tuyến giữa Thụy Điển chiếm ưu thế, hàng thủ Nhật Bản sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ các pha bóng bổng và những tình huống tranh chấp tay đôi.

Thụy Điển - đối trọng của Nhật Bản tại bảng F. Ảnh: FIFA

Nếu Thụy Điển mạnh ở trung lộ, Nhật Bản lại có thừa sự đột biến ở 2 hành lang cánh. Sự cơ động của Takefusa Kubo, Ritsu Doan hay Junya Ito luôn là nỗi khiếp sợ với bất kỳ hàng thủ nào nhờ những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật cá nhân rồi bất ngờ cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo.

Điều đáng nói, vũ khí này của Nhật Bản lại là “lưỡi dao” cứa thẳng vào "gót chân Achilles" của Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu thiên về lối đá áp đặt và sẵn sàng dâng đội hình lên rất cao. Đó sẽ là cơ hội không thể hoàn hảo hơn cho những máy chạy bên phía Nhật Bản. Chỉ cần Kubo có đủ khoảng trống để quay mặt về phía khung thành đối phương, các trung vệ to cao nhưng xoay trở chậm của Thụy Điển sẽ lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ

Với lợi thế về khả năng không chiến, chắc chắn Thụy Điển sẽ nhồi bóng bổng liên tục, tận dụng tối đa các tình huống cố định để trừng phạt Nhật Bản, cũng như cho các trung vệ như Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe nếm trải cảm giác “tra tấn thể lực”. Và chỉ cần một thoáng mất tập trung, những Gyokeres hay Isak sẽ khiến đại diện châu Á phải trả giá đắt.

Thế nhưng, Nhật Bản có thứ mà người Thụy Điển luôn e ngại là sự “lỳ lợm”. Những chiến thắng vang dội trước Anh hay Brazil trước đây là minh chứng cho thấy "Samurai xanh" giỏi “chịu đòn” đến mức nào. Họ có thể lép vế về thể hình, nhưng tinh thần Samurai và tính tổ chức cực cao luôn giúp họ đứng vững đúng vào thời điểm khó khăn nhất

Và 90 phút tại Dallas, đây sẽ là trận đấu diễn ra với tốc độ cao cùng những pha đôi công đầy sức mạnh. Với thế trận này, cục diện trận đấu có thể được quyết định bởi sự điềm tĩnh, độ “già dơ” đến từ đại diện châu Á.