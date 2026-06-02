Bảng đấu của những bất ngờ

Mexico - Đánh dấu sự trở lại

Gimenez và Jimenez - cặp song trùng trên hàng công của Mexico. Ảnh: Tienphong

Sau cú sốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, bóng đá Mexico đón chào sự trở lại của HLV Javier Aguirre cùng trợ lý Rafael Márquez, để rồi sau đó hồi sinh mạnh mẽ bằng chức vô địch CONCACAF Nations League và Gold Cup.

Và việc phần lớn các trận vòng bảng được thi đấu trên sân nhà, Mexico là cái tên được đánh giá cao nhất tại bảng A, bởi rõ ràng, ngoài chuyên môn, họ còn được “tiêm” thêm liều “doping tinh thần” vô cùng lớn từ phía các khán đài.

Ngoài những yếu tố trên, điểm mạnh của Mexico chính là tính cân bằng khi sở hữu sức mạnh ở 2 hành lang cánh và sự kết hợp giữa kinh nghiệm với sức trẻ. Trong đó, đáng chú ý nhất là Santiago Giménez trên hàng công và Raul Jimenez dạn dày kinh nghiệm.

Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ của Mexico đang là dấu hỏi khi phần lớn thi đấu trong nước, và khi gặp các đối thủ giàu tốc độ, hàng thủ của họ thường chơi không quá chắc chắn.

Hàn Quốc - Đối trọng đến từ châu Á

Lần thứ 12 tham dự World Cup, dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, tuyển Hàn Quốc vẫn trung thành với thứ bóng đá giàu năng lượng đã trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, khác với thế hệ từng dựa nhiều vào tốc độ và tinh thần chiến đấu, Hàn Quốc hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hơn, điều này giúp họ kiểm soát trận đấu tốt hơn và đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành đối phương

Điểm mạnh của Hàn Quốc chính là cả ở 3 tuyến đều có những cầu thủ đang chơi bóng ở các giải hàng đầu thế giới. Bên cạnh nền tảng thể lực đáng kinh ngạc, họ còn là một tập thể kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của Son Heung-min, Kim Min-jae với sức sáng tạo của Lee Kang-in và rất nguy hiểm với những pha phản công tốc độ cao.

Nhưng cũng như nhiều đội bóng khác, Hàn Quốc vẫn tồn tại khoảng trống phía sau hàng thủ mỗi khi dâng quá cao. Cùng với đó, chiều sâu đội hình cũng khiến người hâm mộ bất an một khi đội bóng này tiến sâu, bởi khoảng cách giữa các chân sút chính và dự bị đang có những chênh lệch nhất định.

CH Séc – “Ngựa ô” bảng đấu

Sau 2 thập kỷ vắng bóng tại World Cup, CH Séc đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc. Trong hành trình chắt chiu điểm số ở vòng loại, đội bóng này đã có một chuỗi trận bất bại ấn tượng ở giai đoạn cuối với những trận đấu đầy kịch tính, trong đó, đáng chú ý là những chiến thắng trước 2 đối thủ mạnh là CH Ireland và Đan Mạch trên chấm 11m, cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của đại diện châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ivan Hasek, điểm mạnh của CH Séc là kinh nghiệm, khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu kiên cường, trong đó, Patrik Schick, Ladislav Krejci và Pavel Sulc là những nhân tố đáng chú ý.

Tuy nhiên, so với Mexico và Hàn Quốc, CH Séc không sở hữu nhiều ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu. Dẫu vậy, nếu tận dụng tốt các tình huống cố định, CH Séc hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí thứ 2.

Nam Phi – Hứa hẹn gây bất ngờ

Nam Phi có lẽ là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng A. Tuy nhiên, hành trình trở lại World Cup sau 16 năm cho thấy sự tiến bộ đáng kể của đại diện châu Phi dưới thời HLV Hugo Broos.

Khác với lối chơi ngẫu hứng, hay nói đúng hơn là có phần… ngây thơ như đa số các đội bóng châu Phi khác, Nam Phi đến World Cup 2026 bằng một diện mạo hoàn toàn trái ngược. Đó là một tập thể không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào, và tính kỷ luật, khả năng tổ chức phòng ngự và các pha phản công tốc độ là những điểm nổi bật của họ.

Cũng như Mexico, hạn chế lớn nhất của Nam Phi là phần lớn cầu thủ đang thi đấu trong nước, chưa có nhiều kinh nghiệm ở các sân chơi thế giới. Dẫu vậy, với những cái tên như Teboho Mokoena, Ronwen Williams, Relebohile Mofokeng hay Lyle Foster…, họ vẫn đủ sức để trở thành “kẻ ngáng đường” vĩ đại ở bảng A.

Kinh nghiệm của Son Heung-min sẽ giúp Hàn Quốc đi tiếp. Ảnh: FiFa

Về lý thuyết, với sự ổn định, lợi thế sân nhà, chất lượng cầu thủ cùng phong độ tốt trong quá trình chuẩn bị, 2 tấm vé trực tiếp vào vòng trong nhiều khả năng thuộc về Mexico và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, World Cup luôn là giải đấu của những bất ngờ. Không chỉ đủ khả năng trở thành đội thứ 3 giành quyền đi tiếp khi là 1 trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng, CH Séc thậm chí vẫn có thể đánh bật hoặc Hàn Quốc, hoặc Mexico để giành vé trực tiếp dựa vào kinh nghiệm, lỳ lợm và thực dụng - như cái cách họ vượt qua CH Ireland và Đan Mạch ở vòng loại - của một đội bóng châu Âu từng 2 lần Á quân ở sân chơi này.

Trong khi đó, việc trong đội hình gần như không có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, ngoại trừ tiền vệ Percy Tau từng khoác áo Brighton & Hove Albion (Anh); Union SG, Club Brugge, Anderlecht (Bỉ); Al Ahly (Ai Cập); Qatar SC (Qatar) và CLB Thép Xanh Nam Định (Việt Nam).

Và đây là điều sẽ khiến bảng A trở thành một trong những bảng đấu đáng chờ đợi ngay từ ngày đầu khai màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lịch thi đấu các đội bảng A (giờ Việt Nam)

Lượt 1

2h (12/6): Mexico – Nam Phi

9h (12/6): Hàn Quốc – CH Séc

Lượt 2:

23h (18/6): CH Séc – Nam Phi

8h (19/6): Mexico – Hàn Quốc

Lượt 3:

8h (25/6): CH Séc – Mexico

8h (25/6): Nam Phi – Hàn Quốc