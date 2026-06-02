Ai cản được “Samba”

Brazil & Morocco chia nhau 2 vị trí đầu

Vinicius Junior - một trong những siêu sao của Brazil. Ảnh: FiFa

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Brazil mang tới Bắc Mỹ một đội hình giàu sức tấn công với những cái tên như Neymar, Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick hay Matheus Cunha.

Ở các kỳ World Cup đã qua và cả ở hiện tại, Brazil luôn thể hiện sự vượt trội về tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ tấn công. Trong tay HLV Ancelotti là hàng loạt “mũi khoan” có thể tạo khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân. Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và hiệu quả từ các tình huống bóng chết cũng là thứ vũ khí đáng sợ của đội bóng Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Brazil không phải là đội bóng toàn diện. Tuy sở hữu tới 9 tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng lại thiếu những tiền vệ sáng tạo thực thụ. Lucas Paqueta gần như là lựa chọn duy nhất có thể đảm nhận vai trò tổ chức lối chơi, trong khi phần lớn các tiền vệ còn lại thiên về phòng ngự và tranh chấp.

Chính sự mất cân bằng trong đội hình, cộng thêm bộ óc thực dụng của “vua đấu cup” Ancelotti, ở kỳ World Cup này, người hâm mộ có lẽ sẽ không còn được chứng kiến một Brazil tấn công hoa mỹ như truyền thống. Thay vào đó là tính hiệu quả, chắc chắn được đặt lên hàng đầu.

Nhưng đó là câu chuyện khi họ tiến sâu vào giải và phải đối mặt với những đối thủ tầm cỡ, như: Pháp, Tây Ban Nha… Còn trước mắt ở vòng bảng, với chất lượng đội hình quá vượt trội so với các đối thủ, điều khiến Selecao quan tâm dường như là thắng như thế nào, ghi bao nhiêu bàn…

Có lẽ ở bảng C, thách thức lớn nhất của Brazil là tuyển Morocco. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, Morocco đã bước sang một vị thế khác. Và ở hành trình vòng loại World Cup 2026, đại diện châu Phi tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể với 8 trận toàn thắng, ghi 22 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Ngoài Achraf Hakimi, đội hình Morocco không có cá nhân nào quá nổi bật. Thay vào đó, việc có tới 9 cầu thủ từng tham dự World Cup 2022, lối chơi không quá chú trọng kiểm soát bóng mà ưu tiên đưa bóng nhanh tới khu vực sát vòng 16m50 cùng những pha lên biên tốc độ luôn đem đến nguy hiểm rình rập cho hàng thủ đối phương.

Scotland & Haiti có đủ sức ngáng đường?

Haiti liệu sẽ viết nên câu chuyện cổ tích? Ảnh: FiFa

Sau 28 năm vắng bóng, Scotland trở lại sân chơi World Cup với thành tích nhất bảng C khu vực châu Âu. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Steve Clarke, tuy không sở hữu nhiều chân sút nổi bật nhưng họ là một tập thể giàu tinh thần chiến đấu, gắn kết và kỷ luật.

Với bộ khung giàu kinh nghiệm, như Andy Robertson, John McGinn, Scott McTominay…, Scotland mạnh ở khả năng phòng ngự, các tình huống không chiến và bóng chết.

Nhưng ở khía cạnh khác, Scotland đang thiếu một trung phong đẳng cấp và chiều sâu đội hình cũng là vấn đề đáng lo ngại. Không chỉ vậy, cách ngày khai mạc hơn 1 tuần, chấn thương nặng đã khiến Billy Gilmour phải chia tay đội tuyển. Sự vắng mặt của tiền vệ này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

Sau 52 năm, Haiti mới trở lại World Cup sau khi vượt qua Costa Rica và Honduras để đứng đầu bảng vòng loại khu vực CONCACAF.

Dưới thời HLV Sebastien Migne, Haiti là 1 tập thể đoàn kết với nhiều cầu thủ mang dòng máu Haiti sinh ra và trưởng thành ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu cống hiến cho quê hương.

Điều này giúp họ thi đấu kỷ luật hơn trong phòng ngự và hiệu quả hơn trong phản công, trong đó, 2 cái tên: Wilson Isidor và Jean-Ricner Bellegarde là những nhân tố có thể tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, trình độ, đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao so với phần còn lại là hạn chế lớn nhất của đại diện Caribe.

Kịch bản nào ở bảng C

Xét trên mọi góc độ, Brazil vẫn là ứng viên sáng nhất cho ngôi đầu bảng, trong khi Morocco nhiều khả năng sẽ giành vị trí thứ 2 nhờ sự ổn định và kinh nghiệm từ World Cup 2022.

Scotland có thể xếp thứ 3 và quyết tâm lọt vào nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Trong khi đó, Haiti dù bị đánh giá thấp nhất nhưng lại là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ lớn nhất bảng đấu.

Chính vì vậy, ở cuộc đua giành vé đi tiếp, Scotland gặp Haiti chính là trận đấu mang ý nghĩa sống còn khi mà một chiến thắng đồng thời mang lại 3 điểm và tạo lợi thế cực lớn trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3, thậm chí là vị trí thứ 2 nếu 1 trong 2 đội tạo được bất ngờ ở những lượt đấu tiếp theo.

Với tham vọng vô địch lần thứ 6 của Brazil, khát vọng khẳng định vị thế của Morocco, hành trình "phá dớp" của Scotland và giấc mơ cổ tích mang tên Haiti, hy vọng bảng C sẽ tạo được sức hút rất riêng tại mùa hè ở Bắc Mỹ.

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2026 (giờ Việt Nam)

Lượt 1:

5h (14/6): Brazil – Morocco

8h (14/6): Haiti – Scotland

Lượt 2:

5h (20/6): Scotland – Morocco

8h (20/6): Brazil – Haiti

Lượt 3:

5h (25/6): Scotland – Brazil

5h (25/6): Morocco - Haiti