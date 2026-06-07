Kỳ vọng vào Tam sư

Bellingham (phải) - ngôi sao trẻ của tuyển Anh. Ảnh: AFP

Trong vòng một thập kỷ qua, bóng đá Anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Họ không còn là đội bóng ồn ào với những Drama cả trong và ngoài sân cỏ nữa. Thay vào đó là một đội tuyển Anh biết mình biết người với 2 lần lọt vào tới trận chung kết Euro 2020 và 2024. Tại World Cup 2022, đội tuyển Anh cũng thi đấu rất ấn tượng và họ chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết.

Sau khi thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết Euro 2024, đội tuyển Anh đã thay thế huấn luyện viên Southgate bằng chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel. Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, những chú Sư tử Anh đã có một vòng loại ấn tượng với thành tích 8 trận toàn thắng.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh ở thành tích, HLV Tuchel còn tạo nên một cú sốc khi ông lựa chọn 26 cầu thủ tới vòng chung kết World Cup 2026. Ngoài những cái tên xuất sắc hiện tại như Kane, Rice, Saka hay Bellingham, ông thầy người Đức còn triệu tập những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao như Jordan Henderson, Toney. Trong khi đó 2 tiền vệ từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc và cầu thủ trẻ xuất sắc của giải ngoại hạng Anh các mùa bóng trước là Palmer và Foden đã không được gọi.

Một cái tên khác là trung vệ kỳ cựu Maguire cũng phải ngồi nhà xem World Cup. Ông Tuchel đã khẳng định trước giới truyền thông là ông lựa chọn đội hình tối ưu nhất để dự World Cup 2026 chứ không phải một danh sách quy tụ 26 cầu thủ giỏi nhất. Rõ ràng là HLV người Đức đang thực sự “đứng mũi chịu sào” để xây dựng một đội tuyển Anh có sức mạnh tập thể và tuân thủ kỷ luật để thực hiện triết lý chơi bóng của mình.

Đội tuyển Anh thi đấu ở bảng L cùng với các đội tuyển Croatia, Ghana và Panama. Mặc dù được đánh giá cao nhất ở bảng đấu này khi sở hữu một dàn sao hùng hậu nhưng đội tuyển Anh sẽ gặp thử thách thực sự, đặc biệt là khi đối đầu với Croatia - đội bóng luôn chơi rất hay ở World Cup.

Điểm mạnh của đội bóng Đông Âu này chính là kinh nghiệm thi đấu. Mặc dù đã ở vào tuổi tứ thập, nhưng lão tướng Modric vẫn cho thấy anh là “trái tim” của lối chơi kiểm soát và luân chuyển bóng khắp mặt sân vốn là “đặc sản” của Croatia. Cùng với tài cầm chịch của Modric, tuyến giữa của Croatia vẫn luôn mạnh mẽ với những cái tên như Kovacic, Pasalic. Ở hàng tiền đạo, Croatia vẫn hy vọng vào chân sút cũng đã 34 tuổi nhiều mưu mẹo Kramaric. Croatia là một đội bóng có lối chơi gắn kết với nhiều cầu thủ đã thi đấu cùng nhau qua nhiều giải đấu lớn. Họ thừa khôn khéo, nhiều kỹ thuật và dạn dày kinh nghiệm. Tuy nhiên, với một đội bóng gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi cũng chính là rào cản của đội bóng này.

Trong khi đó, đội tuyển Ghana là một đội bóng khá trẻ trung trong đó có 2 cái tên nổi bật là Antoine Semenyo đang chơi cho Manchester City và tiền vệ Thomas Partey đang chơi ở Villarreal. Là một đội bóng châu Phi từng lọt vào tới vòng tứ kết World Cup 2010, Ghana vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình ở những lần tham dự sân chơi lớn của bóng đá thế giới với lối chơi nhanh, trực diện và sự kết hợp giữa tốc độ và kỹ thuật.

Semenyo - cầu thủ trụ cột của Ghana. Ảnh: Reuters

Điểm yếu của đội bóng châu Phi này chính là việc họ đột ngột thay đổi HLV trưởng ngay trước thềm World Cup. Người được chọn để dẫn dắt Ghana là HLV người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz. Mặc dù là một HLV giàu kinh nghiệm nhưng quỹ thời gian quá ít chắc chắn sẽ cản trở Carlos Queiroz xây dựng hệ thống thi đấu cho đội bóng của mình.

So với 3 ông lớn ở bảng L thì đội bóng đến từ vùng Concacaf Panama là lép vế nhất. Họ không có một cầu thủ nổi bật nào và có lẽ sức mạnh của họ chính là tinh thần thi đấu thoải mái và lối chơi phòng ngự phản công theo phong cách châu Âu được HLV Christiansen xây dựng.