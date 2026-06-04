“Quỷ đỏ” tìm lại vị thế, “Pharaoh” dẫn lối Ai Cập

Đội tuyển Bỉ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ảnh: Getty Images

Bỉ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng G. Dù thế hệ vàng với những Eden Hazard, Jan Vertonghen hay Toby Alderweireld đã lùi vào quá khứ, “Quỷ đỏ” châu Âu vẫn sở hữu lực lượng chất lượng cùng kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn. Đây cũng là kỳ World Cup mà người hâm mộ Bỉ kỳ vọng đội tuyển của họ có thể tìm lại vị thế sau những năm thi đấu thiếu ổn định kể từ World Cup 2022.

Điểm tựa của Bỉ ở giải đấu này vẫn là những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (Napoli) hay Thibaut Courtois (Real Madrid). Bên cạnh đó, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Jeremy Doku (Man City), Amadou Onana (Aston Villa) hay Zeno Debast (Sporting) giúp đội bóng châu Âu có được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Thách thức đối với Bỉ nằm ở việc nhiều trụ cột đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, trong khi lớp kế cận vẫn cần thêm thời gian để khẳng định bản thân ở sân chơi lớn. Điều đó đòi hỏi những cầu thủ trẻ như Doku, Onana hay Debast phải sớm chứng tỏ vai trò của mình. Nếu tìm được sự cân bằng giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của thế hệ mới, Bỉ sẽ là đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào tại bảng G cũng phải dè chừng.

Đối thủ đáng gờm nhất của Bỉ tại bảng G nhiều khả năng sẽ là Ai Cập. Đại diện châu Phi bước vào World Cup 2026 với niềm hy vọng lớn mang tên Mohamed Salah. Chuẩn bị bước sang tuổi 34, ngôi sao được mệnh danh “Pharaoh” vẫn là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của đội tuyển Bắc Phi. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng tạo đột biến, Salah được kỳ vọng sẽ đưa Ai Cập vượt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 1990. Chia lửa với Salah trên hàng công sẽ là Omar Marmoush (Man City), cầu thủ nổi bật với tốc độ và sự lắt léo.

World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để Salah chinh phục dấu mốc lớn nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, quyết tâm của Ai Cập được đánh giá rất cao. Sau nhiều năm lỡ hẹn với những thành tích nổi bật trên đấu trường thế giới, Ai Cập đang sở hữu một tập thể với lối chơi đồng đội, sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng mạnh. Khát vọng tạo nên kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà sẽ là động lực để Ai Cập bước vào cuộc đua tại bảng G với sự tự tin lớn.

Ai Cập trông cậy vào Mohamed Salah. Ảnh: Getty Images

Iran tiếp tục cho thấy vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á trong hơn một thập kỷ qua. Đại diện Tây Á nổi tiếng với lối chơi gắn kết, khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu lì lợm. Tại giải đấu này, Iran sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như tiền đạo Mehdi Taremi (Olympiakos), tiền vệ Alireza Jahanbakhsh - người từng thi đấu tại Anh cho Brighton hay hậu vệ Saman Ghoddos - cựu cầu thủ của Brentford (Anh).

Những năm gần đây, Iran thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Mục tiêu của họ không chỉ là cạnh tranh vị trí thứ ba mà hoàn toàn có thể hướng tới tấm vé vào vòng knock - out nếu tận dụng tốt các trận đấu với Ai Cập và New Zealand. Nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Iran hoàn toàn có thể trở thành nhân tố gây bất ngờ tại bảng G.

New Zealand trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng với tâm lý khá thoải mái. Với đầu tàu là đội trưởng Chris Wood (Nottingham Forest), đội bóng đến từ châu Đại Dương nổi trội về thể hình, khả năng tranh chấp bóng bổng cùng tinh thần thi đấu bền bỉ. Chỉ cần các đối thủ chủ quan, New Zealand có thể khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn dự kiến.

Dựa trên phong độ và sức mạnh hiện tại, Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn phần còn lại của bảng đấu. Tuy nhiên, Ai Cập với cảm hứng từ Mohamed Salah hay Iran giàu kinh nghiệm đều đủ khả năng tạo nên những bất ngờ. Sự hiện diện của những đội bóng quyết tâm khẳng định mình hứa hẹn sẽ biến bảng G thành cuộc đua hấp dẫn đến những lượt trận cuối cùng.

Lịch thi đấu các đội bảng G