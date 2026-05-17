Kịch bản khó lường

Canada, Thụy Sĩ - ứng viên sáng giá

Chất lượng đội hình của Thụy Sĩ được đánh giá cao nhất bảng B. Ảnh: Bongdaplus

Hiện tại, bóng đá Canada đang sở hữu một “thế hệ vàng”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, đội bóng xứ lá phong xây dựng lối chơi trẻ trung, tốc độ và giàu năng lượng, trong đó, Alphonso Davies - hậu vệ cánh thuộc CLB Bayern Munich là ngòi nổ nguy hiểm nhất nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Trên hàng công, Jonathan David tiếp tục là niềm hy vọng số một với khả năng săn bàn đã được khẳng định trong màu áo của các CLB Lille (Pháp), Juvetus (Italia).

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Stephen Eustaquio (khoác áo CLB Los Angeles (Mỹ) theo dạng hợp đồng cho mượn từ CLB Porto (Bồ Đào Nha) đóng vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu, trong khi Ismael Kone (CLB Sassuolo - Italia) được xem là đại diện cho lớp cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

Cùng với dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi hiện đại, lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ giúp Canada giành vé đi tiếp sau 2 lần (vào các năm 1986 và 2022) không thể vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đây cũng chính là áp lực không nhỏ mà dàn cầu thủ trẻ phải đối mặt ngay trên chính quê hương của mình.

Với Thụy Sĩ, World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 13 trong lịch sử và là lần thứ 6 liên tiếp, đội bóng xứ đồng hồ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dưới thời HLV Murat Yakin, Thụy Sĩ tiếp tục duy trì lối chơi đã trở thành bản sắc là kỷ luật và thực dụng dựa trên trục dọc với thủ môn Gregor Kobel, trung vệ Manuel Akanji, tiền vệ Granit Xhaka và tiền đạo Breel Embolo và trong hành trình vòng loại, Thụy Sĩ bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận.

Nhưng điểm hạn chế của Thụy Sĩ là thiếu một nhân tố nổi bật, hay nói đúng hơn là một siêu sao có khả năng tạo khác biệt khi đối đầu với các đối thủ lớn. Tuy nhiên, đó là câu chuyện khi họ tiến sâu vào giải và đối mặt với các ứng viên vô địch, còn hiện tại, nếu không có “địa chấn”, Thụy Sĩ dư sức chiếm 1 trong 2 tấm vé trực tiếp vào vòng trong.

Bosnia & Herzegovina, Qatar - “ẩn số” hay “lót đường”

Qatar liệu có gây bất ngờ? Ảnh: FIFA

Sau lần đầu tiên vào năm 2014, đây là lần thứ 2, Bosnia & Herzegovina góp mặt tại World Cup. Điều đáng nói, hành trình giành vé của đại diện Balkan là những bước chạy ngập tràn cảm xúc tại vòng play-off, trong đó có việc vượt qua “ông kẹ” Italy trên loạt sút luân lưu.

Tuy không có những cái tên thật sự nổi bật, ngoại trừ 2 chân sút luống tuổi Edin Dzeko và Sead Kolasinac, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Barbarez, những chiến binh vùng Balkan thể hiện là một tập thể gắn kết cùng tinh thần chiến đấu lăn xả khiến nhiều “ông lớn” phải ngán ngại trong thế trận đôi công.

Trong khi đó, sau kỳ World Cup 2022 đáng thất vọng trên sân nhà, Qatar nhanh chóng đánh dấu sự trở lại bằng tấm vé thông qua vòng loại nhờ vào lối chơi thực dụng, chú trọng phòng ngự và phản công thay vì đá cởi mở và có phần ngẫu hứng như trước.

Dưới thời HLV Julen Lopetegui, Qatar sở hữu đội hình có chất lượng tốt hơn so với năm 2022. Nhưng dẫu vậy, bên cạnh hàng phòng ngự vẫn còn khá “mong manh” thì bản lĩnh, đẳng cấp của các chân sút Tây Á chưa thể so được với 3 đối thủ cùng bảng đấu. Chính vì vậy, kể cả khi có Akram Afif và Almoez Ali – linh hồn của đội bóng, thì khả năng đi tiếp của họ không được đánh giá cao.

Bất ngờ phía trước

Với bộ khung gồm Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel và Breel Embolo, Thụy Sĩ chính là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng B. Khi đối đầu Canada, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh trận mạc. Còn trước Bosnia và Qatar, họ đủ khả năng áp đặt thế trận nếu duy trì sự ổn định.

Trong khi đó, Canada bước vào giải với lợi thế sân nhà cùng thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử. Tuy nhiên, điểm yếu của họ nằm ở hàng thủ. Khi gặp Qatar hoặc Bosnia, Canada có thể khai thác tốc độ để tạo khác biệt, nhưng trước Thụy Sĩ, họ sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh.

Tuy Bosnia & Herzegovina được xem là “ẩn số” của bảng đấu, nhưng đội hình thiếu chiều sâu và phụ thuộc khá nhiều vào các cầu thủ lớn tuổi, nên điều khả thi nhất mà đội bóng vùng Balkan có thể làm là tích lũy điểm số để trở thành đội thứ 3 trong 8 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Về phần Qatar, dù khá hiệu quả trong các tình huống cố định và khả năng phản công nhưng chênh lệch đẳng cấp và khả năng phòng ngự vẫn luôn là “tử huyệt”. Điều này khiến đội bóng Tây Á khó có thể đi tiếp sau khi kết thúc các trận vòng bảng.

Nhưng trong bóng đá, tính bất ngờ là điều luôn hiện hữu. Chính vì vậy, một kịch bản khác cũng có thể xảy ra khi mà Canada chưa chứng minh được sức mạnh thật sự ở những trận đấu buộc phải thắng; Qatar bất ngờ từ bỏ lối chơi thực dụng để chuyển sang pressing tầm cao đầy ngẫu hứng khiến đối thủ choáng váng; Bosina & Herzegovina cho thấy mình là những “ông già gân” và hiên ngang vượt qua vòng bảng bằng tấm vé trực tiếp; trong khi lối chơi kỷ luật dẫn đến cứng nhắc khiến Thụy Sĩ không thể quyết định cục diện trận đấu…

Và đó chính là điều mà người hâm mộ luôn chờ mong.

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026 (giờ Việt Nam):

Lượt 1:

2h (13/6): Canada – Bosnia & Herzegovina

2h (14/6): Qatar – Thụy Sĩ

Lượt 2:

2h (19/6): Thụy Sĩ - Bosnia & Herzegovina

5h (19/6): Canada – Qatar

Lượt 3:

2h (25/6): Thụy Sĩ – Canada

2h (25/6): Bosnia & Herzegovina - Qatar