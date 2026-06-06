Argentina và phần còn lại

Tiền đạo Lionel Messi (trái). Ảnh: AP

Kể từ ngày đó, người hâm mộ bóng đá thế giới luôn theo dõi từng trận đấu của anh tại nước Mỹ với một ước mong là lại được thấy Messi tung hoành ở ngày hội bóng đá thế giới một lần nữa.

Messi lại một lần nữa “tái xuất võ lâm” với tư cách là nhà đương kim vô địch cùng đội tuyển Argentina tại World 2026 trong niềm vui của rất nhiều người yêu mến anh. Bốn năm đã trôi qua, M10 đã già đi thêm 4 tuổi, những bước chạy đã có phần chậm hơn, gương mặt có thêm những nếp nhăn, nhưng những pha xử lý bóng kỹ thuật, những đường kiến tạo sắc lẹm và cả những cú sút ghi bàn vẫn còn hiệu nghiệm ở đôi chân ma thuật đó của anh.

Messi và các đồng đội sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình ở bảng J với các đội bóng Áo, Algeria và Jordan. Cả 3 đối thủ ở bảng J thực sự không phải là đối trọng của nhà đương kim vô địch.

Sau 4 năm cùng với Messi, đội tuyển Argentina vẫn còn đó những hảo thủ như thủ môn Martinez, các hậu vệ Molina, Otamendi, Romero, các tiền vệ Enzo Fernandez, Mac Allister hay De Paul, các tiền đạo Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Họ vẫn đang chơi bóng với đẳng cấp của các nhà vô địch thế giới ở các câu lạc bộ hàng đầu của Anh, Tây Ban Nha, Italia.

Tất nhiên, một cái tên không thể không nhắc tới nữa của đội tuyển Argentina đó là huấn luyện viên Scaloni. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển xứ sở Tango đã trở thành nhà vô địch Nam Mỹ và vô địch thế giới. HLV Scaloni luôn tôn trọng Messi, coi anh là trung tâm của đội bóng và chấp nhận Messi chỉ cần đi bộ nhưng có cơ hội là tỏa sáng.

Nhìn vào đội hình của Argentina đến với World Cup 2026 có thể thấy bộ khung đã giành chức vô địch cách đây 4 năm vẫn gần như được HLV Scaloni giữ nguyên. Có chăng là sự thiếu vắng của “thiên thần” cánh trái Di Maria khi anh đã nói lời tuyên bố giã từ đội tuyển. Argentina sẽ không mấy khó khăn để giành ngôi đầu bảng J. Thậm chí, họ có quyền giấu bài để dành cho những trận đấu ở vòng loại trực tiếp.

3 đội bóng còn lại của bảng J thì Áo là đội bóng có thực lực hơn 2 đối thủ còn lại. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Ralf Rangnick, đội tuyển Áo được vận hành một lối chơi khoa học, chặt chẽ. Họ chơi pressing tầm cao trên khắp mặt sân. Tuy nhiên, đội tuyển Áo lại không có nhân tố nổi bật.

Những cái tên quen thuộc như tiền vệ Sabitzer, Laimer, tiền đạo Arnautovic đều đã qua thời đỉnh cao. Tuy nhiên với một đội bóng có chiến thuật rõ nét, phong cách chơi bóng chặt chẽ và nhất là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội tuyển Áo vẫn được đánh giá cao hơn 2 đội bóng còn lại ở bảng J là Algeria và Jordan.

Tinh thần chiến binh của Mahrez là nguồn cảm hứng quan trọng cho Man City nhiều năm qua. Ảnh: Reuters

Trong đội hình của đội tuyển đến từ châu Phi Algeria thì cái tên đáng chú ý nhất chính là tiền đạo Mahrez từng thi đấu ở Manchester City, ngoài ra còn có một số cầu thủ khác đang chơi bóng ở các câu lạc bộ châu Âu như Amoura, Gouiri. Cũng như các đội bóng khác đến từ lục địa đen, Algeria là một đội bóng thiên về tốc độ.

Sơ đồ chiến thuật mà đội bóng này hay áp dụng là 4 - 4 - 2 nhưng họ cũng nhanh chóng chuyển sang chơi 3 - 4 - 2 - 1 tùy theo thế trận trên sân. Nhìn vào lịch thi đấu, Algeria sẽ đụng độ Áo ở trận đấu cuối cùng ngày 28/6 của bảng J và đây có thể xem là trận đấu quyết định cho tấm vé thứ 2 vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bóng đá Jordan không hề xa lạ. Gần đây nhất, tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2026, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Nên nhớ rằng, trong thành phần đội tuyển U23 Jordan thua U23 Việt Nam có cả những cầu thủ cùng đội tuyển Jordan khi đội bóng này lần đầu tiên tham dự World Cup.

Rõ ràng, đội tuyển đến từ Tây Á đến với World Cup trong tâm thế của một đội bóng yếu. Với những cầu thủ Jordan đến được sân chơi lớn của bóng đá thế giới, được so tài với huyền thoại Messi đã là một niềm hạnh phúc. Sẽ rất khó để Jordan gây bất ngờ ở bảng đấu này. Với một tân binh như Jordan chỉ cần họ có bàn thắng ở World Cup thôi cũng đã là thành công.