“Bò tót” khẳng định sức mạnh, Uruguay sẵn sàng thách thức

Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng H. Sau chức vô địch EURO 2024 cùng quá trình trẻ hóa đầy thành công, đội bóng "xứ bò tót" bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Sức mạnh của Tây Ban Nha đến từ sự kết hợp giữa những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp và lớp cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Rodri (Man City) vẫn đóng vai trò bộ não nơi tuyến giữa, trong khi Pedri, Gavi (Barcelona) hay Nico Williams (Athletic Bilbao) mang đến nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tạo đột biến. Đặc biệt, thần đồng Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công của Tây Ban Nha sau một mùa giải thăng hoa tại Barcelona.

Không chỉ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, Tây Ban Nha còn cho thấy sự hoàn thiện về mặt lối chơi. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, "Bò tót" mang đến sự cân bằng giữa khả năng cầm bóng và tốc độ triển khai tấn công. Sự xuất hiện của những cầu thủ giàu tốc độ như Nico Williams hay Lamine Yamal, cùng khả năng liên kết lối chơi của tiền đạo Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) giúp các pha lên bóng của Tây Ban Nha trở nên trực diện và nguy hiểm. Chính sự kết hợp giữa bản sắc kiểm soát bóng truyền thống với sức trẻ, tốc độ và tính sáng tạo đang giúp đội tuyển này được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Thử thách lớn nhất mà Tây Ban Nha gặp phải tại bảng đấu này nhiều khả năng sẽ đến từ Uruguay. Đại diện Nam Mỹ dưới thời Marcelo Bielsa đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu sức chiến đấu, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng chơi thứ bóng đá cường độ cao. Điểm tựa lớn nhất của Uruguay là hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu với những Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham) hay Manuel Ugarte (Man Utd). Trên hàng công, Darwin Nunez (Al Hilal) vẫn là niềm hy vọng nhờ tốc độ, khả năng di chuyển và sức mạnh trong các tình huống tranh chấp. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ Ronald Araujo (Barcelona) và Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid) mang lại sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ.

World Cup 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Uruguay khi đây được xem là giải đấu cuối cùng của HLV Marcelo Bielsa trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia người Argentina đã góp phần mang đến luồng sinh khí mới cho đại diện Nam Mỹ bằng lối chơi giàu năng lượng ở cường độ cao. Chính vì vậy, các cầu thủ Uruguay chắc chắn sẽ muốn tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ như món quà tri ân dành cho vị HLV kỳ cựu. Với lực lượng đang ở độ chín của sự nghiệp cùng khát vọng khẳng định vị thế, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một hành trình thành công trên đất Bắc Mỹ.

Uruguay sở hữu đội hình đồng đều với nhiều cái tên đẳng cấp. Ảnh: Getty Images

Ả rập Xê út là đại diện đáng gờm của bóng đá châu Á. Sau chiến thắng gây chấn động trước Argentina tại World Cup 2022, đội bóng Tây Á cho thấy họ không còn là đối thủ dễ bị đánh bại ở sân chơi lớn. Dù đội hình đa phần là những cầu thủ thi đấu trong nước, Ả rập Xê út vẫn sở hữu lối chơi giàu tốc độ, quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh. Niềm hy vọng lớn nhất của Ả rập Xê út tiếp tục đặt vào đội trưởng Salem Al Dawsari (Al Hilal) cùng hậu vệ Saud Abdulhamid (RC Lens). Nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt các tình huống phản công, đại diện châu Á hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cape Verde là cái tên đặc biệt nhất của bảng H khi lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Đại diện châu Phi không được đánh giá cao về kinh nghiệm hay chất lượng đội hình so với phần còn lại của bảng đấu. Tuy nhiên, hành trình giành vé đến Bắc Mỹ vào mùa hè này đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể của nền bóng đá quốc đảo này. Sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng tinh thần thi đấu máu lửa, Cape Verde được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ. Trong một giải đấu ngắn ngày như World Cup, việc thi đấu với tâm lý thoải mái của một đội bóng lần đầu tham dự có thể giúp họ trở thành nhân tố tạo nên bất ngờ.

Dù Tây Ban Nha và Uruguay được đánh giá cao hơn, bảng H vẫn còn nhiều dư địa cho những bất ngờ. Ả rập Xê út từng tạo nên địa chấn tại World Cup 2022, trong khi Cape Verde mang theo khát vọng khẳng định mình trong lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự đan xen giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và khát khao chiến thắng hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài đáng chờ đợi tại bảng đấu này.

Lịch thi đấu các đội bảng H