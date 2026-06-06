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Bóng đá
Bảng K World Cup 2026

Lần cuối cho Ronaldo

ClockChủ Nhật, 07/06/2026 07:12
HNN.VN - Trong thành phần câu lạc bộ Paris Saint - Germain lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch Champions League có 3 ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng vai trò rất quan trọng đó là bộ đôi tiền vệ trung tâm Vitinha, Joao Neves và cầu thủ chạy cánh Nuno Mendes. Cả 3 ngôi sao này đều được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ đẳng cấp thế giới ở vị trí của mình.

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 Bruno Fernandes (số 8) trong màu áo CLB MU. Ảnh: Reuters

Một cái tên nổi bật nữa mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang sở hữu đó là tiền vệ tấn công của Manchester United Bruno Fernandes, người vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của giải ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Cũng không thể không nhắc đến 2 ngôi sao người Bồ Đào Nha là trụ cột của Manchester City là trung vệ Ruben Dias và tiền vệ Bernardo Silva.

Trước đây, báo giới hay so sánh Bồ Đào Nha là “Brazil của châu Âu”. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với dàn hảo thủ của mình, Bồ Đào Nha còn được đánh giá cao hơn cả Brazil. Đội bóng của HLV Roberto Martinez đồng đều ở các 3 tuyến và có chiều sâu đội hình. Nhưng để chọn một ngôi sao lớn nhất của đội bóng này thì vẫn là cái tên Cristiano Ronaldo. CR7 đến với World Cup 2026 ở cái tuổi 41 và cũng như “kỳ phùng địch thủ” Messi, đây là lần thứ 6 anh tham dự World Cup.

Trong sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng của mình, Ronaldo đã sưu tầm gần như tất cả các danh hiệu cao quý cùng các câu lạc bộ mà anh đã khoác áo. Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo đã một lần vô địch châu Âu. Khát khao cháy bỏng của anh là được một lần nâng chiếc cúp vô địch thế giới cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Và World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng của anh.

Vấn đề đặt ra cho HLV Martinez đó là sẽ sử dụng CR7 như thế nào trong lối chơi của Bồ Đào Nha? Cho dù là một siêu sao hàng đầu thì gánh nặng tuối tác vẫn khiến đôi chân của Ronaldo không còn như xưa nữa. Anh không còn đủ thể lực để hoạt động trong 90 phút và phong cách chơi bóng của Ronaldo cũng không giống Messi là đi bộ chờ cơ hội. Nói cách khác, Bồ Đào Nha không thể xây dựng lối chơi phụ thuộc vào Ronaldo mà chỉ nên coi anh là quân bài dự bị chiến lược, là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội bóng.

Cùng thi đấu ở bảng K với Bồ Đào Nha có các đội bóng Colombia, Cộng hoà dân chủ Congo và Uzbekistan. So với 3 đội bóng còn lại, Bồ Đào Nha tất nhiên được đánh giá cao nhất. Xếp sau Bồ Đào Nha là đội bóng đến từ Nam Mỹ Colombia. Với bề dày thành tích liên tục góp mặt ở các kỳ World Cup và là đương kim á quân Nam Mỹ, Colombia sẵn sàng gây bất ngờ tại World Cup 2026.

Ngôi sao lớn nhất của họ chính là Luis Diaz, người đã có một mùa giải toả sáng trong màu áo của nhà vô địch nước Đức Bayern Munich.

Diaz (trái). Ảnh: UEFA 

Một cựu binh khác vẫn chơi rất hay mỗi khi khoác áo đội tuyển đó là tiền vệ tấn công James Rodriguez. Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu cũng như Nam Mỹ, Colombia luôn là đội bóng chơi tấn công rực lửa. Lối chơi này là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của họ khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ họ hay bị rơi vào bẫy phản công và để thua tức tưởi.

Ở bảng đấu này, CHDC Congo và Uzbekistan đều là những đội bóng mới mẻ. Sau hơn nửa thế ký kể từ World Cup 1974, CHDC Congo mới trở lại với ngày hội bóng đá thế giới. Không có ngôi sao, nhưng CHDC Congo là một đội tập thể gắn kết. Họ chơi trực diện, sẵn sàng đôi công với đối thủ nhờ vào nền tảng thể lực sung mãn.

Với Uzbekistan, đội bóng đến từ Trung Á lần đầu tham dự World Cup là một đội bóng có kỷ luật. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng này là trung vệ đang chơi khá ổn định trong màu áo Manchester City Khusanov. Một ngôi sao nữa chính là nhà cựu vô địch thế giới người Italia Cannavaro với vai trò là huấn luyện viên trưởng của Uzbekistan. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của một đội bóng tân binh không cho phép “Bầy sói trắng” mơ cao ở World Cup. 

 

PHI TÂN
 Từ khóa: World cup 2026bóng đábảng KBồ Đào NhaColombia
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