"Ngựa ô" Nam Mỹ

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ - kỳ vọng & áp lực

Sân nhà vừa là lợi thế, vừa là áp lực với tuyển Mỹ. Ảnh: FIFA

Người Thổ đem đến World Cup 2026 với đội hình có tổng giá trị hơn 500 triệu Euro. Vậy nên, việc đánh giá tuyến giữa của họ chất lượng nhất bảng D với Hakan Calhanoglu, Arda Guler và Kenan Yildiz cũng không phải là nói quá.

Dưới thời HLV Vincenzo Montella, Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng lối chơi cân bằng giữa kiểm soát bóng và phản công tốc độ. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp đội bóng này trở nên khó lường hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước đây.

Ở thời điểm này, Arda Guler đang ở độ chín, trong khi Calhanoglu vẫn là bộ não chiến thuật và sự hiện diện của Merih Demiral mang lại sự chắc chắn cần thiết ở hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, lần gần nhất đội bóng này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cách đây gần một phần tư thế kỷ. Điều này khiến sức mạnh thật sự của họ ở sân chơi lớn chưa thật sự được kiểm chứng. Dẫu vậy, với những gì đang sở hữu, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là ứng viên sáng nhất cho vị trí dẫn đầu bảng D.

Là 1 trong 3 quốc gia đồng chủ nhà, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino bước vào giải đấu với sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Lợi thế của Mỹ, tất nhiên là những "liều doping" đến từ khán giả nhà cùng sự quen thuộc thời tiết, sân bãi sẽ là những điều có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong thời khắc quyết định.

Tại World Cup 2026, Mỹ đem đến khá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, như Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna, Antonee Robinson hay Folarin Balogun.

Tuy nhiên, trước ngày khởi tranh, những tranh luận xoay quanh vai trò của đội trưởng Tim Ream, tình trạng chấn thương của Chris Richards hay sức ép phải vượt qua thành tích vòng 1/8 tại World Cup 2022 là những áp lực khá lớn với đội tuyển xứ cờ hoa. Nếu vượt qua được, Mỹ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngôi đầu bảng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Paraguay, Australia - sẵn sàng “phá bĩnh”

HLV Gustavo Alfaro đã tạo nên một đội tuyển Paraguay mạnh mẽ và bản lĩnh. Ảnh: FIFA

Có thể không sở hữu đội hình đắt giá, nhưng Paraguay lại là đội bóng khiến mọi đối thủ phải dè chừng bằng lối chơi lì lợm và thực dụng đến mức… gây ức chế cho người xem.

Không chỉ có khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ đến từ mọi vị trí, Paraguay là đội bóng không ngại va chạm, luôn có những “đòn nguội” như là “bản năng” của đa số cầu thủ Nam Mỹ để phá vỡ nhịp chơi của đối thủ. Và cũng trong thời điểm này, những pha phản công đến từ Miguel Almiron, Julio Enciso hay cách tận dụng các tình huống cố định sẽ giúp họ kết liễu đối phương.

Tuy nhiên, Paraguay đang thiếu một chân sút đẳng cấp trên hàng công và khi bị dẫn trước, họ thường gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận áp đặt. Điều đó khiến cơ hội cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng của Paraguay trở nên khó khăn hơn.

Dưới thời HLV Tony Popovic, Australia tiếp tục trung thành với lối chơi thực dụng, kỷ luật và đề cao sức mạnh tập thể.

Vũ khí lợi hại nhất của Australia nằm ở thể hình, khả năng không chiến và các tình huống bóng chết. Với những cầu thủ như Harry Souttar, mỗi quả phạt góc đều có thể trở thành cơ hội ghi bàn. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của thủ thành Mathew Ryan hay khả năng “bao sân” của Jackson Irvine sẽ giúp đội bóng này không quá lép vế trước các đối thủ cùng bảng.

Dẫu vậy, việc thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở khu vực giữa sân cùng lối chơi quá phụ thuộc vào bóng bổng và tình huống cố định khiến Australia dễ rơi vào bế tắc khi gặp những hàng phòng ngự có chiều cao tương đương và khả năng đánh chặn từ xa.

Bất ngờ đến từ Paraguay?

Dựa trên tương quan lực lượng, phong độ và lợi thế hiện có, bảng D nhiều khả năng sẽ khép lại với kịch bản: Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ giành 2 tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out. Paraguay có thể tiếp tục nuôi hy vọng bằng vị trí thứ 3, trong khi Australia sẽ đóng vai trò kẻ ngáng đường khó chịu.

Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết. Ở một kịch bản khác, 2 đội nhiều khả năng tạo nên bất ngờ sẽ là Paraguay và Mỹ, nhưng đó sẽ là 2 trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng Paraguay lại có thứ vũ khí rất phù hợp với các giải đấu cúp: thực dụng, lì lợm, hàng thủ chắc chắn, tinh thần chiến đấu cao và khả năng phản công sắc bén. Và trong một ngày thi đấu thăng hoa, họ hoàn toàn có thể khiến Mỹ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ đánh rơi điểm số.

Trong khi đó, khoảng cách thực lực, kinh nghiệm giữa Mỹ với các đội cùng bảng gần như không có. Lợi thế sân nhà đi kèm kỳ vọng cũng chính là sức ép cực lớn với đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino. Và nếu Mỹ không thắng được người Thổ ở lượt đấu thứ 2 thì những "liều doping" trên khán đài lại mang đến tác dụng ngược, trở thành cơn lũ làm tan rã đôi chân đất sét của người khổng lồ xứ cờ hoa.

Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026 (giờ Việt Nam)

Lượt 1:

8h (13/6): Mỹ - Paraguay

11h (14/6): Australia - Thổ Nhĩ Kỳ

Lượt 2:

2h (20/6): Mỹ - Australia

11h (20/6): Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay

Lượt 3:

9h (26/6): Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

9h (26/6): Paraguay - Australia