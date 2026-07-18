Kẻ tám lạng, người nửa cân

Tây Ban Nha đang trình diễn lối chơi chặt chẽ và hiệu quả. Ảnh: Nhandan.vn

Ngay từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều chuyên gia đã dự đoán Tây Ban Nha và Argentina là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau hơn một tháng tranh tài, hai đội bóng mạnh nhất giải đã góp mặt ở trận đấu cuối cùng, tạo nên màn so tài được FIFA ví như cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đỉnh cao.

Nếu Argentina là hiện thân của bản lĩnh và kinh nghiệm, của lối chơi phóng khoáng thì Tây Ban Nha lại đại diện cho sức trẻ cùng thứ bóng đá kiểm soát và có phần thực dụng.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiến vào chung kết với chuỗi 37 trận bất bại. Ở bán kết gặp Pháp, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những pha phối hợp ngắn, khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Với sự chính xác trong những đường chuyền, Tây Ban Nha đang vận hành như một cỗ máy lạnh lùng, biết cách bóp nghẹt đối thủ bằng nhịp độ và khả năng cầm bóng. Trung tâm trong lối chơi ấy là Rodri. Tiền vệ đang chơi cho Manchester City tiếp tục đóng vai trò "bộ não" nơi tuyến giữa, điều tiết nhịp độ và tạo sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự. Bên cạnh anh, Fabian Ruiz, Pedri, Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo và đặc biệt là Lamine Yamal mang đến nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tạo đột biến.

Ở tuổi 19, Yamal đã trở thành biểu tượng cho thế hệ kế cận. Chức vô địch World Cup sẽ là bước ngoặt giúp tài năng trẻ này khẳng định đẳng cấp, chính thức bước vào hàng ngũ siêu sao của bóng đá thế giới. Trớ trêu thay, người đứng bên kia chiến tuyến lại chính là Lionel Messi - thần tượng của Yamal tại lò đào tạo La Masia (Barcelona).

Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng hiểu rằng kiểm soát bóng chưa chắc đồng nghĩa với chiến thắng. Đối đầu Argentina đồng nghĩa với việc phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, bởi nhà đương kim vô địch luôn biết cách tìm thấy bàn thắng từ những cơ hội nhỏ nhất.

Messi (số 10) là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Argentina. Ảnh: Nhandan.vn

Khác với Tây Ban Nha, hành trình của Argentina đến trận chung kết không hề dễ dàng. Đội bóng của Lionel Scaloni phải trải qua liên tiếp những trận đấu giàu cảm xúc trước Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ rồi Anh. Họ không áp đảo đối thủ về thế trận nhưng luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng bùng nổ đúng thời điểm. Với những màn lội ngược dòng liên tục, Argentina bước vào trận chung kết với tâm thế của một tập thể đã được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt nhất tại giải đấu.

Một lần nữa, Lionel Messi vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Ở tuổi 39, đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của “El Pulga”. Trước trận chung kết, HLV Lionel Scaloni gọi Messi là "một phần của lịch sử bóng đá" và cho rằng người hâm mộ nên tận hưởng từng khoảnh khắc còn được chứng kiến anh thi đấu. Không còn bùng nổ về tốc độ, nhưng Messi vẫn tạo ra khác biệt bằng nhãn quan chiến thuật, khả năng điều tiết trận đấu và những đường chuyền quyết định.

Xung quanh Messi là một tập thể giàu kinh nghiệm. Những Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Cristian Romero hay Lautaro Martinez đều đang ở độ chín của sự nghiệp và là trụ cột của các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Chính sự bản lĩnh, đẳng cấp của những ngôi sao giúp Argentina nhiều lần giành lại quyền kiểm soát trận đấu trong những thời điểm khó khăn.

Điểm nóng lớn nhất của trận chung kết nhiều khả năng sẽ nằm ở khu trung tuyến. Rodri, Fabian Ruiz và các tiền vệ Tây Ban Nha sẽ đối đầu trực diện với Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul và Paredes trong cuộc chiến kiểm soát nhịp độ. Đội nào làm chủ được khu trung tuyến sẽ nắm lợi thế rất lớn trong việc triển khai thế trận.

Một cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác là màn so tài giữa Messi và Lamine Yamal. Đây được xem như "cuộc chuyển giao biểu tượng" của bóng đá thế giới. Messi với 8 quả bóng vàng, là huyền thoại của bóng đá thế giới, đang đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp. Còn Yamal với tài năng thiên phú đã được thể hiện trong những mùa giải qua luôn được kỳ vọng sẽ sớm đạt danh hiệu quả bóng vàng và trở thành gương mặt thống trị bóng đá thế giới trong thập niên tới.

Trang chủ FIFA mô tả đây là trận chung kết giữa nhà vô địch Nam Mỹ và nhà vô địch châu Âu, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa bản lĩnh của một tập thể đã chinh phục đỉnh cao với khát vọng của thế hệ đang vươn lên thống trị bóng đá thế giới. Dù chiếc cúp vàng sẽ chỉ thuộc về một đội, trận chung kết World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng là cái kết xứng đáng cho một kỳ World Cup giàu cảm xúc. Bởi khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại New Jersey, người hâm mộ sẽ không chỉ chứng kiến cuộc chiến vì ngôi vương, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ, hai trường phái và hai nền bóng đá đang ở đỉnh cao của thế giới.