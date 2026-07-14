Cuộc đấu đầy duyên nợ

Argentina đã thể hiện bản lĩnh của đương kim vô địch trên hành trình vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Argentina - Anh luôn là cặp đấu mang nhiều cảm xúc bậc nhất World Cup. Từ trận tứ kết đầy căng thẳng năm 1966, "Bàn tay của Chúa" và pha solo kinh điển của Diego Maradona năm 1986, chiếc thẻ đỏ của Beckham và cuộc đấu luân lưu tại France 1998 cho đến màn tái ngộ tại vòng bảng World Cup 2002, mỗi lần hai đội gặp nhau đều để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới. Tại World Cup 2026, cả hai đội đều tiến vào bán kết theo cách khá giống nhau: Không quá áp đảo nhưng luôn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn.

Argentina trải qua hai trận knock-out liên tiếp đầy nhọc nhằn. Họ phải đá hiệp phụ trước Cape Verde, thoát hiểm trước Ai Cập trong khoảng 10 phút cuối trận, sau đó vượt qua Thụy Sĩ bằng tỷ số sát nút trong trận đấu mà hàng thủ nhiều lần bị khai thác ở hai biên. Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch vẫn được thể hiện đúng lúc khi Lionel Messi, Julian Alvarez hay Enzo Fernandez luôn biết cách tạo nên khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Ở phía đối diện, tuyển Anh cũng trải qua hành trình đầy chông gai. Đội bóng của Thomas Tuchel lần lượt vượt qua CHDC Congo, chủ nhà Mexico rồi Na Uy trong những trận đấu mà “Tam sư” đều phải chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, càng vào sâu, tuyển Anh càng cho thấy sự lì lợm của một ứng viên vô địch. Cần biết rằng, đây đã là lần thứ tư kể từ năm 2018 tuyển Anh góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn, thể hiện sự ổn định và bản lĩnh của dàn cầu thủ hiện tại.

Nếu nhìn vào lực lượng, đây là cặp đấu rất "cân tài cân sức". Argentina vẫn sở hữu Lionel Messi - linh hồn trong mọi đợt tấn công. Dù không còn hoạt động với cường độ như thời kỳ đỉnh cao, đội trưởng của “Albiceleste” vẫn tạo khác biệt bằng khả năng điều tiết nhịp độ, những đường chuyền mở ra cơ hội và các tình huống xử lý quyết định trong vòng cấm. Xung quanh Messi là Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul tạo nên hàng tiền vệ vừa có khả năng tranh chấp, vừa giúp Argentina duy trì khả năng kiểm soát bóng rất tốt.

Tuy nhiên, điểm yếu của nhà đương kim vô địch cũng dần lộ rõ. Sau những trận đấu kéo dài với cường độ cao, hàng thủ Argentina nhiều lần để lộ khoảng trống khi hai hậu vệ biên dâng cao. Các chuyên gia cũng nhận định Argentina vẫn là tập thể rất mạnh nhưng không phải không có điểm yếu để khai thác.

Jude Bellingham đang trải qua kỳ World Cup bùng nổ. Ảnh: Nhandan.vn

Bên kia chiến tuyến, sức mạnh lớn nhất của tuyển Anh nằm ở chiều sâu đội hình, đặc biệt ở hàng công. Harry Kane tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh, trong khi Jude Bellingham đang trải qua kỳ World Cup bùng nổ. Cả Kane và Bellingham đều đã ghi 6 bàn tại giải, trở thành bộ đôi đầu tiên của tuyển Anh cùng cán mốc sáu bàn trong một kỳ World Cup. Ở hai biên, Anthony Gordon và Bukayo Saka mỗi người đã có cho mình 3 kiến tạo. Những lựa chọn khác như Noni Madueke, Marcus Rashford hay Morgan Rogers khi được vào sân cũng rất biết cách tạo nên đột biến. Mối lo của "Tam sư" vẫn sẽ nằm ở vị trí hậu vệ phải, khi Jarell Quansah tiếp tục bị treo giò, trong khi Reece James không đạt thể lực tốt nhất còn Djed Spence chưa mang đến sự yên tâm cho HLV Thomas Tuchel.

Điểm nóng của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Declan Rice và Elliot Anderson kiểm soát được tuyến giữa, tuyển Anh sẽ hạn chế đáng kể khả năng triển khai bóng của Enzo Fernandez và Mac Allister, đồng thời buộc Messi phải lùi sâu nhận bóng. Ngược lại, nếu Argentina duy trì được quyền kiểm soát như những gì đã thể hiện từ đầu giải, Kane sẽ không có nhiều cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Theo chuyên trang thống kê Opta, cặp đấu này được đánh giá "50-50", với tuyển Anh chỉ nhỉnh hơn rất nhẹ khi giành chiến thắng trong 51,9% số lần mô phỏng.

Một chi tiết đáng chú ý là cả hai đội đều bước vào bán kết với dấu hiệu bào mòn về thể lực sau những trận đấu căng thẳng liên tiếp. Vì vậy, chiều sâu đội hình cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật của hai HLV có thể tạo nên khác biệt trong hiệp hai hoặc hiệp phụ.

Lịch sử tạo nên sức hút cho cuộc đối đầu Argentina - Anh, nhưng kết quả sẽ không được quyết định bởi những câu chuyện của quá khứ. Trong cuộc chiến giữa nhà đương kim vô địch và tập thể đang khao khát chấm dứt 60 năm chờ đợi một trận chung kết World Cup, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng của Messi, Kane hay Bellingham cũng có thể mở ra cánh cửa đến trận đấu cuối cùng.