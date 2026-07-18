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Bóng đá

Saka lập hat-trick, Anh đánh bại Pháp trong trận tranh hạng Ba có 10 bàn thắng

ClockChủ Nhật, 19/07/2026 07:38
Đội tuyển Anh đã khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng kịch tính 6-4 trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba diễn ra trên sân Miami, rạng sáng 19/7 (giờ Việt Nam). Bukayo Saka tỏa sáng với một cú hat-trick, trong khi Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Kẻ tám lạng, người nửa cân Cuộc chơi của những chân sút

Đồng đội ăn mừng cùng Saka (số 7). (Ảnh: FIFA)

Đội hình thi đấu

Pháp: Maignan, Gusto, Konate (Upamecano 46'), Lacroix, Hernandez (Digne 46'), Rabiot, Zaire-Emery, Olise, Cherki (Dembele 46'), Doue (Barcola 46'), Mbappe

Anh: Henderson, Konsa, Spence, Quansah (James 83'), Rice, Guehi (Chalobah 90'+3), Saka, Rashford (Watkins 46'), Rogers, Eze (Bellingham 79'), Toney (Anderson 79')

Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel khởi đầu đầy ấn tượng khi hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1. Ngay phút thứ 3, Declan Rice mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt. Sau khi một bàn thắng của Saka không được công nhận vì lỗi việt vị, Ezri Konsa nhân đôi cách biệt ở phút 18.

Saka tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 37 và 45+1, giúp đội tuyển Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0.

Tưởng như trận đấu đã an bài, đội tuyển Pháp vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 48, Kylian Mbappe rút ngắn tỷ số sau đường kiến tạo của Michael Olise. Chỉ sáu phút sau, chính Mbappe kiến tạo để Bradley Barcola ghi bàn, thắp lại hy vọng cho "Les Bleus".

Đến phút 66, Mbappe hoàn tất cú đúp, đưa Pháp chỉ còn kém một bàn và tạo nên sức ép lớn lên khung thành tuyển Anh.

Trong thời điểm khó khăn nhất, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền ở phút 87 sau khi Malo Gusto phạm lỗi với Djed Spence trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Saka thực hiện thành công để hoàn tất cú hat-trick và giúp đội nhà tái lập khoảng cách hai bàn.

Những phút bù giờ tiếp tục diễn ra đầy kịch tính khi Ousmane Dembele ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-5 cho tuyển Pháp ở phút 90+6. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho đội tuyển Anh.

Chiến thắng giúp "Tam sư" giành vị trí thứ ba tại FIFA World Cup 2026, đồng thời khép lại một trong những trận tranh hạng ba có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của Declan Rice ở phút thứ 3 là pha lập công nhanh thứ hai của đội tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup. Kỷ lục vẫn thuộc về Bryan Robson với bàn thắng ghi sau 28 giây trong trận gặp chính tuyển Pháp tại World Cup 1982.

Michael Olise nâng tổng số đường kiến tạo tại World Cup 2026 lên 7, trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong một kỳ World Cup kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê chỉ số này vào năm 1966.

Dù không thể giúp tuyển Pháp giành chiến thắng, Kylian Mbappe vẫn khép lại giải đấu với 10 bàn thắng sau 8 trận. Chỉ hai cầu thủ trong lịch sử ghi nhiều bàn hơn anh tại một kỳ World Cup là Sándor Kocsis (11 bàn năm 1954) và Just Fontaine (13 bàn năm 1958).

Với màn trình diễn nổi bật cùng cú hat-trick, Bukayo Saka được FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

https://nhandan.vn/saka-lap-hat-trick-anh-danh-bai-phap-trong-tran-tranh-hang-ba-co-10-ban-thang-post976502.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: World Cup 2026đội tuyển Phápđội tuyển Anhhạng Ba
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