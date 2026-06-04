“Lốc cam” thị uy sức mạnh, "Samurai Xanh" quyết tâm đi sâu

Hà Lan là ứng viên cho ngôi đầu bảng F. Ảnh: Getty Images

Hà Lan được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng F. Là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Âu, "Cơn lốc màu da cam" bước vào World Cup 2026 với tham vọng tiến sâu hơn những gì họ từng làm được tại Qatar 2022 (tứ kết). Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến, Hà Lan là tập thể có chiều sâu đội hình và kinh nghiệm vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của đại diện châu Âu nằm ở khả năng kiểm soát thế trận cùng sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Những ngôi sao như Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona) hay Tijjani Reijnders (Man City) giúp Hà Lan duy trì được lối chơi chủ động và phát triển bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, sự vắng mặt của “ngòi nổ” quan trọng Xavi Simons do chấn thương, cùng phong độ không tốt của Cody Gakpo (Liverpool), trong khi Wout Weghorst (Ajax), Brian Brobbey (Sunderland) hay Donyell Malen (Roma) không phải mẫu tiền đạo "sát thủ" khiến người hâm mộ đội bóng áo cam lo lắng về khả năng tận dụng cơ hội của đội nhà trong những trận cầu lớn.

Đối trọng của Hà Lan tại bảng F nhiều khả năng sẽ là Nhật Bản. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022, bóng đá Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đang được xem là một trong những đại diện hàng đầu của châu Á. Với dàn cầu thủ thi đấu rộng khắp tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc sở hữu lối chơi hiện đại, tốc độ và giàu tính tổ chức.

Dù thiếu vắng Kaoru Mitoma (Brighton) và Takumi Minamino (AS Monaco) vì chấn thương, "Samurai Xanh" vẫn sở hữu đội hình đầy chất lượng với những cái tên như Takefusa Kubo (Real Sociedad), Wataru Endo (Liverpool), Hiroki Ito (Bayern Munich), Daichi Kamada (Crystal Palace) hay Ritsu Doan (Frankfurt). Đồng thời, Nhật Bản dưới thời HLV Hajime Moriyasu có thể linh hoạt chuyển đổi giữa lối chơi kiểm soát bóng và phản công tốc độ nhờ khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ và tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra. Trong những giải đấu gần đây, Nhật Bản luôn thi đấu rất tự tin trước các đội bóng mạnh. Họ không còn mang tâm lý của một đội cửa dưới mà sẵn sàng chơi đôi công nếu có cơ hội. Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Nhật Bản ngay lượt trận đầu tiên được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Nhật Bản (áo xanh) sở hữu lối chơi hiện đại và giàu tốc độ. Ảnh: Getty Images

Thụy Điển bước vào giải đấu với hình ảnh của một tập thể giàu kỷ luật và kinh nghiệm. Đại diện Bắc Âu nổi tiếng với lối chơi tổ chức chặt chẽ, khả năng phòng ngự hiệu quả và tinh thần thi đấu rất bền bỉ. Niềm hi vọng của Thụy Điển tại giải đấu lần này đặt vào cặp tiền đạo Alexander Isak (Liverpool) và Viktor Gyokeres (Arsenal). Lịch sử các kỳ World Cup và EURO cho thấy Thụy Điển thường thi đấu tốt hơn kỳ vọng của giới chuyên môn. Dù không sở hữu quá nhiều ngôi sao đình đám, họ luôn biết cách phát huy tối đa sức mạnh tập thể và duy trì sự ổn định trong các trận đấu quan trọng. Thụy Điển hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ nếu tận dụng tốt các tình huống cố định và khả năng phản công vốn là thế mạnh của họ.

Tunisia là đại diện quen thuộc của bóng đá châu Phi tại các kỳ World Cup. Đội bóng Bắc Phi không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật nhưng thường gây ra nhiều khó khăn cho những đội bóng mạnh hơn bằng hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng khả năng tranh chấp quyết liệt. Dù bị xem là đội yếu nhất bảng, Tunisia vẫn có thể trở thành nhân tố tạo ra khác biệt. Nếu có thể giành được kết quả thuận lợi ở những trận đấu đầu tiên, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể khiến cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Dựa vào tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn là đội bóng sở hữu nhiều lợi thế nhất trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia không quá lớn. Do vậy, bảng F hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Lịch thi đấu các đội bảng F (giờ Việt Nam)

Lượt 1

3h (15/6): Hà Lan - Nhật Bản

9h (15/6): Thụy Điển - Tunisia

Lượt 2

0h (21/6): Hà Lan - Thụy Điển

11h (21/6): Tunisia - Nhật Bản

Lượt 3

6h (26/6): Nhật Bản - Thụy Điển

6h (26/6): Tunisia - Hà Lan