Xe tăng Đức tiến bước, chờ đợi bất ngờ

Đội tuyển Đức có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ảnh: Getty Images

Đức đương nhiên được xem là ứng cử viên số một cho ngôi đầu bảng. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng bảng, "Cỗ xe tăng" bước vào giải đấu trên đất Bắc Mỹ với quyết tâm khôi phục vị thế của một thế lực hàng đầu thế giới. Thế hệ mới với những cái tên như Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Liverpool) hay Nick Woltemade (Newcastle) kết hợp cùng dàn cựu binh Joshua Kimmich (Bayern Munich), Antonio Rudiger (Real Madrid) được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo tươi mới hơn cho đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới.

Điểm mạnh lớn nhất của Đức vẫn nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu và chiều sâu đội hình. So với các đối thủ còn lại trong bảng, họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất châu Âu. Sự trở lại của Manuel Neuer (Bayern Munich) trong khung thành càng giúp hàng thủ của đại diện châu Âu vững chắc hơn. Với màn "thị uy" sức mạnh trước Phần Lan trong trận giao hữu mới đây (thắng 4 - 0), người hâm mộ kì vọng đoàn quân của Julian Nagelsmann duy trì được phong độ ổn định để chinh phục ngôi cao tại World Cup.

Ecuador được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Đức trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng E. Đại diện Nam Mỹ nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng, kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Điểm tựa lớn nhất của họ là hàng thủ, với bức tường thép Piero Hincapie (Arsenal) đá cặp cùng nhà vô địch Champions League - Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (AC Milan) đầy tốc độ ở hành lang biên trái và Moises Caicedo (Chelsea) đóng vai trò “trái tim” nơi tuyến giữa.

Ecuador thường chơi rất khó chịu trước những đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ có thể chủ động nhường quyền kiểm soát bóng để chờ đợi những pha phản công tốc độ. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Đức, nhiều khả năng sẽ quyết định trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc của bảng E.

HLV lão làng Dick Advocaat sẵn sàng cùng Curacao tạo bất ngờ. Ảnh: Getty Images

Sau 12 năm, Bờ Biển Ngà mới trở lại với sân chơi World Cup. Đội bóng Tây Phi luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Sau thế hệ vàng của Didier Drogba hay Yaya Toure, bóng đá Bờ Biển Ngà đang sở hữu lứa cầu thủ mới đầy triển vọng. Những Ousmane Diomande (Sporting), Wilfried Singo (Galatasaray), Amad Diallo (Man Utd) hay Evann Guessand (Astion Villa) đều đã có mùa giải tốt ở cấp độ câu lạc bộ.

Đại diện châu Phi có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào nếu trận đấu diễn ra theo hướng giàu thể lực và tốc độ. Tuy nhiên, hạn chế của Bờ Biển Ngà là sự thiếu ổn định. Có những thời điểm, họ chơi bùng nổ trước các đội mạnh nhưng lại đánh rơi điểm số ở những trận đấu được đánh giá dễ thở hơn. Cuộc đối đầu với Ecuador ở lượt trận đầu tiên có thể xem là "trận chung kết sớm" cho tấm vé thứ hai của bảng đấu.

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup, Curacao là một ẩn số thú vị. So với ba đối thủ còn lại, đại diện từ khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, từ kinh nghiệm, chất lượng đội hình cho đến bản lĩnh thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, mang trong mình tâm lý thoải mái của một đội bóng không chịu áp lực thành tích, cộng thêm sự trở lại của HLV lão làng Dick Advocaat, Curacao dù không được kỳ vọng cạnh tranh hai vị trí đầu bảng, nhưng họ hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những trận đấu khiến các đối thủ phải vất vả.

Xét tổng thể, tương quan lực lượng cho thấy Đức đang nắm nhiều lợi thế nhất để giành ngôi đầu bảng. Tấm vé còn lại nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Ecuador và Bờ Biển Ngà. Với thể thức mới cho phép 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt đi tiếp vào vòng 1/16, cơ hội vẫn rộng mở cho cả ba đội phía sau Đức.

Lịch thi đấu các đội bảng E (giờ Việt Nam)

Lượt 1

0h (15/6): Đức - Curacao

6h (15/6): Bờ Biển Ngà - Ecuador

Lượt 2

3h (21/6): Đức - Bờ Biển Ngà

7h (21/6): Ecuador - Curacao

Lượt 3

3h (26/6): Curacao - Bờ Biển Ngà

3h (26/6): Ecuador - Đức