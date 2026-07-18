Cuộc chơi của những chân sút

Kylian Mbappe - mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất của tuyển Pháp. Ảnh: Nhandan

Nếu nói về nỗi thất vọng, "Gà trống Gaulois" có lẽ đang mang vết thương lòng lớn hơn cả. Được đánh giá là ứng viên số một trước vòng bán kết, nhưng dàn siêu sao thượng hạng trên hàng công như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele đã bị Tây Ban Nha "dạy cho một bài học" nhớ đời về nghệ thuật kiểm soát bóng và chiếm lĩnh không gian. Nói một cách thực tế, các vũ công áo lam đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước lối chơi kỹ thuật và tổ chức cực kỳ chặt chẽ của La Roja.

Trong khi đó, "Tam Sư" lại mang một nỗi niềm tiếc nuối vô hạn. Họ đã chạm một tay vào tấm vé lịch sử khi dẫn trước tuyển Argentina của Lionel Messi 1-0 đến tận phút 85. Bản lĩnh kiên cường của nhà đương kim vô địch thế giới sau đó đã kéo sụp hy vọng lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup sau 60 năm của người Anh. Harry Kane cùng các đồng đội đã gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Làn sóng chỉ trích lập tức bủa vây HLV Thomas Tuchel khi ông rút các mũi tấn công để chuyển sang thế trận phòng ngự bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, có lẽ cũng không nên quá khắt khe với chiến lược gia người Đức, bởi suy cho cùng, nội lực của tuyển Anh thời điểm đó cũng đã chạm ngưỡng giới hạn.

Bước vào trận tranh hạng ba này, tuyển Pháp có một động lực tinh thần rất lớn: Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps. Là một trong ba người hiếm hoi trên thế giới vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, sau gần 14 năm gắn bó với đội bóng áo lam, Deschamps đã có 187 trận chèo lái Les Bleus với 121 chiến thắng – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Dù muốn dù không, các tuyển thủ Pháp chắc chắn sẽ dốc toàn lực để tặng người thầy của mình một món quà chia tay ý nghĩa.

Bên cạnh đó, động lực cá nhân của Kylian Mbappe cũng sẽ là ngòi nổ cho quyết tâm của người Pháp. Hiện tại, thủ quân của Les Bleus đã có 8 pha lập công tại World Cup 2026, ngang bằng thành tích với huyền thoại Messi. Trong một thế trận cởi mở và không còn nhiều áp lực của trận đấu "vô thưởng vô phạt" này, đây sẽ là cơ hội vàng để Mbappe gia tăng số bàn thắng, độc chiếm danh hiệu "Chiếc giày vàng".

Jude Bellingham - niềm hy vọng trên hàng công của tuyển Anh. Ảnh: Nhandan

Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ sở sương mù từng có hai lần ngậm ngùi chơi trận tranh hạng ba vào các năm 1990 và 2018, nhưng họ đều nếm trái đắng trước Ý và Bỉ. Ngoại trừ chức vô địch năm 1966 trên quê nhà, cho đến nay bóng đá Anh vẫn chưa có thêm bất kỳ tấm huy chương World Cup nào. Liệu cơn khát danh hiệu kéo dài hàng thập kỷ đó có đủ để kích hoạt tinh thần chiến đấu của Harry Kane và các đồng đội?

Trận đấu này còn là câu chuyện của những duyên nợ chưa nguôi. Cách đây 4 năm, tại tứ kết World Cup 2022, Pháp từng tiễn Anh rời khỏi cuộc chơi với chiến thắng 2-1. Ở trận đấu đó, Harry Kane đã sút hỏng quả penalty định mệnh ở phút 84, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Tam Sư. Đáng nói hơn, sau cú sút vọt xà tai hại của Kane, ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc Mbappé cười tươi đầy chế nhạo.

Tái đấu sau 4 năm, tuyển Anh đang đứng trước cơ hội lớn để đòi lại món nợ cũ. Dù vậy, xét về tương quan lực lượng, Tam Sư vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút. Bộ ba tấn công Mbappe - Olise - Dembele của Pháp sở hữu sự đột biến cao, tốc độ chuyển trạng thái chóng mặt và khả năng khai thác khoảng trống ấn tượng hơn hẳn so với tam tấu Kane - Bellingham - Gordon bên phía tuyển Anh.

Nhưng như một đặc sản của các trận tranh hạng ba, khi gánh nặng tâm lý được cởi bỏ, sân khấu sẽ mở ra thênh thang cho các ngôi sao tấn công phô diễn tài năng. Trận đại chiến sắp tới hứa hẹn sẽ là một "cuộc chơi của những chân sút", nơi mà cả Mbappe, Harry Kane hay Jude Bellingham đều khao khát điền tên mình lên bảng tỷ số để khép lại chiến dịch World Cup theo cách bùng nổ nhất.