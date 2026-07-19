Khi giấc mơ về

Cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: Nhandan.vn

Những phút cuối của hiệp phụ thứ hai trận chung kết World Cup 2026, khi Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng quý như vàng của Ferran Torres, có lẽ ánh mắt của hàng tỷ người hâm mộ trên thế giới đều đổ dồn vào từng bước chạy của Lionel Messi.

Như một ngọn nến bùng cháy những tia sáng huy hoàng cuối cùng, thiên tài người Argentina nỗ lực kiến tạo, mở ra những cơ hội muộn màng đe dọa khung thành của thủ môn Simon. Nhưng lực bất tòng tâm. Messi không còn thời gian, và Argentina cũng không còn những vệ tinh đủ sắc bén để cùng anh tạo nên một cú lội ngược dòng thần thánh như ở tứ kết hay bán kết. Messi đã thất bại ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, và có lẽ, đó cũng là vũ điệu cuối cùng của anh trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Nhưng suy cho cùng, việc Messi dẫn dắt các đồng đội đi đến trận đấu cuối cùng này đã là một thành công kỳ diệu. Tất nhiên, chẳng ai muốn nếm trải mùi vị thất bại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Đứng lặng yên sau tiếng còi mãn cuộc, người đàn ông đã cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất cho bóng đá thế giới đã rơi lệ. Những giọt nước mắt tiếc nuối muộn màng của một thiên tài ở tuổi xế chiều khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng.

Trước trận chung kết, Messi lần đầu tiên nhắc lại bức ảnh anh tắm cho Lamine Yamal 19 năm trước, kèm theo lời ngợi khen trân trọng dành cho hậu bối: "Bức ảnh đó thật đẹp. Tôi chụp cùng cậu ấy khi cậu ấy còn là một đứa trẻ sơ sinh. Việc chúng tôi đối đầu nhau ở một trận chung kết World Cup là điều bất ngờ đến khó tin". Bức ảnh định mệnh ấy được chụp vào năm 2007, khi Messi mới 20 tuổi, còn Yamal là em bé may mắn được sắp đặt ngẫu nhiên cho buổi chụp hình từ thiện.

Gần hai thập kỷ trôi qua, Yamal bước vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 19, khoác lên mình chiếc áo số 19, và đánh bại chính người tiền bối từng nâng niu mình 19 năm trước. Giấc mơ vô địch thế giới đã gọi tên Yamal, và chàng trai trẻ ấy đã biến nó thành một hiện thực không thể ngọt ngào hơn.

Sân vận động New York New Jersey với sức chứa 82.500 chỗ chật kín ở lễ bế mạc. Ảnh: Nhandan.vn

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina thực chất đã diễn ra với thế trận một chiều. Lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao và khả năng chiếm lĩnh không gian hoàn hảo của Rodri cùng các đồng đội đã hoàn toàn làm "tắt điện" các vũ công Tango. Trước khi bị thủng lưới, Argentina thậm chí không thể tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành đối phương.

Trong một thế trận lép vế hoàn toàn, khó khăn lại chồng chất khó khăn khi tiền vệ đánh chặn Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp hai. Mất Enzo, đội bóng xứ Nam Mỹ chính thức mất đi "tấm khiên" kiên cố trước hàng phòng ngự. Người chơi xuất sắc nhất bên phía Argentina ở trận chung kết không ai khác ngoài thủ môn Emiliano Martínez, khi anh liên tục có những phản xạ xuất thần, cứu thua trên dưới mười cơ hội mười mươi từ các chân sút xứ đấu bò.

Chiến thắng và chiếc cúp vàng dành cho Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng. Họ sở hữu một hàng thủ kiên cố xuyên suốt giải đấu khi chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trước đội tuyển Bỉ. Nhưng sức mạnh đáng sợ nhất của La Roja nằm ở tuyến giữa - nơi một "ma trận" chuyền bóng nhuần nhuyễn được giăng ra, chia cắt hoàn toàn sợi dây liên lạc của đối thủ. Người Pháp từng bất lực ở bán kết, và giờ đây, Argentina cũng chịu chung số phận khi không thể tìm ra lời giải để phá vỡ thế trận áp đảo ấy.

Ánh hào quang của Messi rồi cũng phải nhường chỗ cho dòng chảy của thời gian. Kế thừa di sản của anh lúc này lại chính là những người đàn em trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona: một Lamine Yamal thiên tài, một Pau Cubarsí - chủ nhân danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026”, và Ferran Torres - người hùng ghi bàn thắng quyết định.

Sau 16 năm dài đằng đẵng, bóng đá Tây Ban Nha lại viết nên một trang sử kiêu hùng mới khi đồng thời thống trị cả châu Âu lẫn thế giới. Trên khán đài, thế hệ vàng năm xưa với Puyol, Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta dõi theo đàn em với nụ cười hạnh phúc. Họ biết rằng, một kỷ nguyên hoàng kim mới của bóng đá nước nhà đã chính thức bắt đầu.

Tạm biệt Messi, tạm biệt một trong những cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử túc cầu giáo. Và xin chào Yamal, xin chào một chương mới đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới!