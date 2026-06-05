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Bóng đá
Bảng I World Cup 2026

Bảng đấu của 2 “siêu tiền đạo”

ClockThứ Bảy, 06/06/2026 14:32
HNN.VN - Kể từ thời của những danh thủ như Platini, Tigana đội tuyển Pháp luôn là một ứng cử viên của chức vô địch thế giới mỗi khi họ có mặt tại World Cup. Thực tế thì đội bóng áo Lam đã khẳng định được quyền uy của mình khi họ đã 2 lần lên ngôi vào các kỳ World Cup 1998 với những ngôi sao như Zidane, Henry, Desailly... và World Cup 2018 trên đất Nga với những cái tên nổi bật như Mbappe, Pogba hay Kante. Cùng với 2 lần vô địch, đội tuyển Pháp cũng là á quân của những kỳ World Cup 2006 và mới đây nhất là World cup 2022 sau thất bại ở trận chung kết kinh điển gặp Argentina của Messi.

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 Mbappe (trái) là đầu tàu của một tập thể có rất nhiều ngôi sao. Ảnh: AFP

Một nhân vật từng có mặt trong 3 lần đội tuyển Pháp chơi ở trận chung kết của 3 kỳ World Cup 1998, 2018, 2022 đó chính là huấn luyện viên của đội tuyển Pháp hiện nay Didier Deschamps. Có lẽ Deschamps là ngôi sao bóng đá có nhiều danh hiệu nhất cả trên tư cách cầu thủ và huấn luyện viên khi ông đã có 2 chiếc cúp vàng thế giới, 1 lần á quân và cả chiếc cúp vàng châu Âu vào năm 2000.

HLV Didier Deschamps đến với World Cup 2026 với một mục tiêu duy nhất đặt ra đó là giành lại ngôi vương thế giới trước khi ông nói lời chia tay với đội bóng áo Lam. Với những ngôi sao hàng đầu đang chơi ở các câu lạc bộ châu Âu như  Mbappe, Dembele, Doue, Michael Olise, Cherki, Saliba…, đội tuyển Pháp một lần nữa là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch World Cup lần này.

Có thể thấy, trong thành phần đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 có mặt các nhà vô địch của các giải bóng đá Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp hay Italia. Nhưng cái tên được kỳ vọng nhất vẫn là Mbappe - cầu thủ vừa giành danh hiệu Vua phá lưới  La Liga mùa giải 2025/26 với 25 bàn thắng trong màu áo Real Madrid. Với vai trò thủ quân của “Những chú gà trống Gô-loa”, Mbappe không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn mà quan trọng hơn anh là đầu tàu của một tập thể có rất nhiều ngôi sao.

Đối thủ lớn nhất ở bảng I của đội tuyển Pháp là Na Uy. Trong lịch sử, đội bóng Bắc Âu này chưa một lần gây ấn tượng tại một kỳ World Cup. Nhưng ở World Cup 2026, Na Uy sẽ mang đến một đội hình có những  cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Haaland, Odegaard, Nusa.

Na Uy cũng đã có một vòng loại rất ấn tượng với 8 trận toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng trước Italia. Nếu như đội tuyển Pháp có một siêu tiền đạo là Mbappe thì Na Uy cũng có một siêu tiền đạo đối trọng đó là Haaland. Tiền đạo đang chơi cho Manchester City đã có 3 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải ngoại hạng Anh. Cùng Haaland, Na Uy còn có một siêu sao khác đó chính là đội trưởng của nhà vô địch ngoại hạng Anh Arsenal - tiền vệ Odegaard. Sự kết hợp của một tiền vệ chơi sáng tạo và một chân sút thượng hạng Haaland - Odegaard sẽ là chìa khoá cho lối chơi của Na Uy. Điểm yếu của đội bóng Bắc Âu này chính là kinh nghiệm trận mạc khi sau 30 năm họ mới có mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Haaland - đối trọng của Mbappe tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Điểm yếu của Na Uy lại chính là điểm mạnh của những chú “sư tử châu Phi” Senegal. Senegal với lối chơi rực lửa của mình luôn là đối thủ đáng gờm của bất cứ đối thủ nào với lối chơi tốc độ dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Senegal tham dự World Cup, cho thấy họ là một đội bóng ổn định và giàu kinh nghiệm trận mạc. Cái tên đáng chú ý nhất của Senegal vẫn là tiền đạo Mane, người từng khoác áo các câu lạc bộ lớn của châu Âu và chơi cạnh anh là tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich Nicolas Jackson. Ngoài 2 cái tên này, có thể thấy đội hình của Senegal gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các câu lạc bộ ngoại hạng Anh. Sức mạnh thể lực của châu Phi và tư duy chơi bóng châu Âu là điểm mạnh mà đội bóng này đang sở hữu. Rất có thể trận đối đầu trực tiếp giữa Senegal và Na Uy ở lượt thứ 2 bảng I vào ngày 23/6 sẽ định đoạt ngôi vị thứ 2 của bảng đấu này.

Đội bóng còn lại của bảng I là Iraq. So với 3 đối thủ có lẽ đại diện châu Á là đội bóng lép vế nhất. Với một đội hình không có ngôi sao lại thiếu kinh nghiệm ở sân chơi thế giới, trở lại với World Cup sau 40 năm nhưng lần thứ 2 này, với đội bóng Tây Á có lẽ cũng chỉ là một lần “ra biển lớn” nữa để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

 
PHI TÂN
 Từ khóa: World cup 2026PhápNa UyIraqSenegal
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