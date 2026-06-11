Biểu dương lực lượng quân đội chi viện, yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra công tác xây dựng tại Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới A Lưới 4

Kiểm tra thực tế tại Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới A Lưới 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự hỗ trợ kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang thành phố. Trước đó, thực hiện chiến dịch “60 ngày đêm” mang con chữ đến với vùng cao, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức xuất quân, điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hành quân đến địa bàn để chi viện.

Tinh thần làm việc khẩn trương của lực lượng quân đội

Ngay sau khi có mặt, 100% cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở và phối hợp bắt tay ngay vào nhiệm vụ thi công với quyết tâm cao nhất.

Kiểm tra thực tế tại Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới A Lưới 3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, tại cuộc họp vào ngày 29/5, đơn vị thi công là Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11, trực thuộc Bộ Quốc phòng) đã cam kết bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, chưa huy động thêm phương tiện, lực lượng thi công, dẫn đến tiến độ triển khai chậm hơn so với kế hoạch đề ra và chưa bảo đảm yêu cầu tiến độ đã thống nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư khẩn trương rà soát, có biện pháp xử lý, xem xét áp dụng các chế tài đối với nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng và pháp luật hiện hành. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục để bù đắp khối lượng công việc còn chậm.

Về phía UBND thành phố, sẽ có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 đề nghị tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ bổ sung nhân lực, đồng thời chấn chỉnh đơn vị thi công trong việc thực hiện các cam kết về tiến độ, nhằm bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời gian.

Để các công trình sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội trên địa bàn nhằm có phương án điều tiết, bổ sung nguồn nhân lực kịp thời trong những giai đoạn cao điểm; đồng thời chăm lo chu đáo điều kiện nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt nhằm tạo thuận lợi cho các lực lượng tham gia hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, việc đẩy nhanh tiến độ là cần thiết nhưng chất lượng công trình vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, thiết kế, tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình.

Đối với tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng từ các mỏ trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung ứng ổn định để không làm gián đoạn các hạng mục còn lại.

Dự án Trường phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành, các ngôi trường không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực địa phương mà còn góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục tại vùng biên giới A Lưới.