“Tăng ca, tăng kíp” trên công trường Trường liên cấp các xã A Lưới

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ tại Trường liên cấp A Lưới 3

Cùng đi với đoàn có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và đại diện các sở, ban, ngành...

Tại xã A Lưới 4, Dự án (DA) Trường liên cấp có quy mô phục vụ 1.800 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú, với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Hiện nay, trên công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời, gồm khối hành chính, khu tiểu học, khu trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú nam, nữ cùng các hạng mục phụ trợ. Theo báo cáo, lũy kế giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành của DA đến hết tuần này đạt 28%, chậm so với hợp đồng 12%. Giá trị giải ngân đến nay đạt 88 tỷ đồng, đạt khoảng 83% vốn Trung ương bố trí. Dự kiến trong tháng 4/2026 sẽ giải ngân hết 100% nguồn vốn đã bố trí.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư), hiện nay tại địa bàn A Lưới 4 đang lắp trạm bê tông thương phẩm, dự kiến trước ngày 20/4 đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu bê tông tươi cho dự án Trường liên cấp A Lưới 4. Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tổng thầu tập trung tăng ca, tăng kíp và nhân công để bù lại tiến độ đã chậm và hoàn thành theo kế hoạch. Với phần công việc còn lại trong 3,5 tháng, khối lượng khoảng 70%, chủ đầu tư sẽ huy động nhân công trung bình tối thiểu 450 người làm việc 2 ca, duy trì đến lúc hoàn thành dự án vào ngày 30/7/2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố (bên trái) kiểm tra vật liệu thi công tại công trình Trường liên cấp A Lưới 3

DA Trường liên cấp xã A Lưới 3 được đầu tư xây dựng mới với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú, tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Đến nay, công trình đang được triển khai thi công nhiều hạng mục quan trọng. Theo Ban QLDA Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (chủ đầu tư), lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đã đạt 34%. Lũy kế vốn bố trí đến nay được 72,4 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 62,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% vốn Trung ương đã bố trí.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, tiến độ thi công hiện nay vẫn đảm bảo. Ban QLDA đã tổ chức mời nhà thầu làm việc cụ thể về phương án tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “tăng ca, tăng kíp” để đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất lập lại tiến độ điều chỉnh trên cơ sở tăng cường vật tư, nhân lực, đảm bảo tối thiểu trên 230 người/ngày và tổ chức làm tăng ca đêm, cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026.

Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư dự án trường liên cấp cũng nêu một số khó khăn như trữ lượng và hạn mức khai thác cát hàng năm trên địa bàn A Lưới và các tỉnh, thành lân cận không đủ để cung cấp theo tiến độ thi công nên các nhà thầu phải mua gom từ nhiều nguồn khác nhau, có nguy cơ làm chậm tiến độ thi công.

Tăng ca, tăng kíp trên công trường Trường liên cấp các xã vùng A Lưới

Hiện nay giá nguyên vật liệu đầu vào và cước vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình. Mặt khác, trên địa bàn các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn nên nhu cầu vật liệu tăng đột biến, trong khi các mỏ vật liệu tại địa bàn còn hạn chế đã làm ảnh hưởng đến nguồn cung ứng vật liệu, chậm tiến độ thi công...

Để bảo đảm tiến độ dự án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 khẩn trương rà soát, cập nhật lại kế hoạch và tiến độ thi công chi tiết. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư; tăng cường ca kíp, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa dự án vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các Ban QLDA rà soát tình hình cung ứng vật liệu trên địa bàn; chủ động làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để thống nhất phương án, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các dự án trường liên cấp khu vực biên giới.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho nhà thầu thi công tại Trường liên cấp A Lưới 3

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần, nỗ lực thi công của các nhà thầu, chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ các Trường liên cấp 2 xã A Lưới 3 và A Lưới 4. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí thêm nhân lực, máy móc “tăng ca, tăng kíp” trên công trường, bù lại tiến độ bị chậm. Sắp đến có kỳ nghỉ lễ dài ngày, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục bám sát công tường, có kế hoạch bố trí nhân lực thi công hợp lý, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trong trường hợp nhà thầu thiếu nhân lực có thể yêu cầu địa phương hỗ trợ. Đối với các hạng mục có mặt bằng sẵn yêu cầu nhà thầu tập trung thi công cuốn chiếu để đảm bảo tiến độ chung.

Bí thư Thành ủy cũng giao UBND thành phố, các sở ngành tập trung, tiếp tục xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn về vật liệu đầu vào tại các công trình. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

TP. Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền đã khởi công và triển khai đầu tư xây dựng 5 DA trường học cho 5 xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.