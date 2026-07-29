Đón đọc Huế ngày nay số 487, phát hành ngày 31/7/2026

Trang 1 Báo Huế ngày nay ra ngày 31/7

Điểm nhấn của số báo là bài “Không chỉ là 19 điều cấm”, phân tích những điểm mới của Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Bài viết không chỉ dừng ở việc giới thiệu các quy định mới mà còn lý giải ý nghĩa của văn bản trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu kiểm soát quyền lực ngày càng chặt chẽ.

Thông điệp xuyên suốt là khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng kiên quyết với biểu hiện né tránh trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc không gian mạng để vi phạm kỷ luật của Đảng.

Trang Bạn đọc - Pháp luật với nhiều thông tin thiết thực

Ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng, bài “Sẵn sàng đón người dân đến nơi ở mới” phản ánh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Không chỉ là câu chuyện hoàn thiện hạ tầng hay giải ngân vốn, bài viết cho thấy nỗ lực của chính quyền trong việc tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Bài “Nỗ lực khôi phục vườn cây đặc sản thanh trà” lại đặt ra một vấn đề đáng quan tâm đối với nông nghiệp Huế. Thiên tai và dịch hại khiến nhiều diện tích thanh trà ở Thủy Biều bị thiệt hại, nhưng từ kinh nghiệm chủ động phòng trừ của một số nhà vườn, bài viết mở ra những giải pháp nhằm bảo vệ thương hiệu đặc sản gắn với sinh kế của người dân.

Số báo cũng dành nhiều dung lượng cho các vấn đề an sinh xã hội. Bài “Giữ chân người dân tham gia bảo hiểm y tế” phản ánh những băn khoăn của người dân khi chính sách hỗ trợ mức đóng kết thúc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền để bảo hiểm y tế tiếp tục là điểm tựa trước những rủi ro về sức khỏe. Trong khi đó, bài“Già hóa dân số và cơ hội phát triển "kinh tế bạc" gợi mở hướng phát triển các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi từ lợi thế của Huế. Trang Y tế cũng cảnh báo thực trạng thuốc lá điện tử đang len lỏi vào giới trẻ, kêu gọi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.