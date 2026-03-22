Đẩy nhanh tiến độ thi công các trường học liên cấp

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (áo trắng) kiểm tra tiến độ các Trường liên cấp xã A Lưới 3, 4

Chưa đạt tiến độ

TP. Huế đang triển khai xây dựng 5 trường liên cấp mới tại 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5. Tại Dự án (DA) Trường liên cấp ở xã A Lưới 3, theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (chủ đầu tư), các gói thầu tư vấn đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng và kế hoạch thực hiện DA. Đến nay, đối với các khối nhà như: Hành chính quản trị, đa chức năng, thư viện, công vụ, bếp ăn… đều đã hoàn thành gia công lắp dựng cốt thép, xây dựng sàn các tầng, bê tông cột, san nền hạ tầng sân, đường nội bộ và xây dựng hệ thống PCCC…, với lũy kế khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 21% tiến độ theo hợp đồng.

Tương tự, đối với DA Trường liên cấp ở xã A Lưới 4, đã triển khai đồng thời các khối nhà hành chính, tiểu học, trung học cơ sở, nhà đa năng, nội trú bếp ăn và các hạng mục phụ trợ với tỷ lệ hoàn thành khoảng 21,8% khối lượng theo hợp đồng. DA này được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026 với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.

Mới đây, UBND TP. Huế đã có thông báo truyền đạt kết luận của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp giao ban tiến độ xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, 2, 3, 4, 5.

Theo đó, sau khi nghe Ban QLDA Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 báo cáo tiến độ thực hiện các DA, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cả hai DA trường liên cấp vừa nêu đều chưa đạt tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo UBND thành phố.

Vì vậy, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan ngoài đẩy nhanh tiến độ, phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, hàng tuần phải báo cáo Sở Tài chính, UBND thành phố về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Đồng bộ các giải pháp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát kế hoạch, lập tiến độ thi công chi tiết để đảm bảo hoàn thành tối thiểu 4% khối lượng thực hiện/tuần, có giải pháp bù lại tiến độ chậm trễ, xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục, báo cáo UBND thành phố để theo dõi, giám sát. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, tăng cường ca kíp, bố trí nhiều mũi thi công để bù đắp khối lượng và tiến độ đã bị chậm, đảm bảo hoàn thành, bàn giao DA đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.

Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố đối với trường hợp chậm trễ, không đảm bảo tiến độ các trường học theo yêu cầu. Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, kịp thời báo cáo UBND thành phố những trường hợp chủ đầu tư không bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Đối với việc thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho các DA trên, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, tính toán nhu cầu vật liệu xây dựng, làm việc với các địa phương và sở, ngành liên quan để xây dựng phương án, có giải pháp về nguồn cung. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng để phục vụ cho các DA Trường liên cấp tại các xã biên giới.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, căn cứ quy định của Trung ương, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới của thành phố.