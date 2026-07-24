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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 15:26
Hoàn thành Tỉnh lộ 74:

Thắt chặt quốc phòng, thúc đẩy kinh tế vùng cao phía tây thành phố

HNN.VN - Ngày 24/7, tại xã A Lưới 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án (DA) đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3).

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 Đoàn công tác tại một điểm dừng chân trên tuyến đường 74 

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu trực tiếp tham dự và chỉ đạo công tác bàn giao. Hội nghị do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Quản lý DA chủ trì. Về phía lãnh đạo thành phố Huế có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố...

DA triển khai trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới 4, thành phố Huế (trước đây thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026. Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026.

Sau hơn hai năm thi công, DA đã hoàn thành đồng bộ: 48,36km nền, móng, mặt đường; 211 cống các loại; 35km rãnh thoát nước; 1,2km tường chắn; 2.737m² gia cố mái taluy; 16km tôn lượn sóng; hệ thống cọc tiêu, cọc H, cọc km, gương cầu lồi, sơn kẻ đường; xây mới 4 đường cứu nạn, 3 cầu mới, sửa chữa 4 cầu cũ cùng nhiều hạng mục phụ trợ quan trọng khác.

 Tại lễ bàn giao giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố Huế 

Tuyến đường được xây dựng chuẩn xác theo hồ sơ thiết kế phê duyệt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và đạt mọi điều kiện an toàn để vận hành, khai thác.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chính thức bàn giao toàn bộ hiện trạng công trình cho UBND thành phố Huế. Tuyến đường Nam Đông - A Lưới dài 48,36km có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4. Đồng thời, toàn bộ hệ thống thoát nước, các công trình cầu, hệ thống an toàn giao thông và công trình phòng hộ đi kèm cũng được bàn giao trọn gói để địa phương đưa vào quản lý, khai thác theo quy định.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng DA đường Nam Đông - A Lưới mang ý nghĩa chiến lược: vừa nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vừa tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân vùng cao phía tây thành phố Huế và hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn.

 Đoàn công tác trao quà đến lực lượng làm nhiệm vụ tại xã A Lưới 4

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Huế đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng đang trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng Trường liên cấp tại xã A Lưới 4.

THÁI SƠN - NGỌC MINH
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Đường 74Nam ĐôngA Lướithông tuyếnhoàn thànhquốc phòngphía TâyHà Thọ BìnhNguyễn Chí Tài
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