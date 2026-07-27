Đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ, tăng tốc hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận hội nghị

Vượt tiến độ lấy mẫu ADN, mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết, sau quá trình triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm", TP. Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 31/42 nghĩa trang liệt sĩ, đang triển khai tại 3 nghĩa trang còn lại.

Đến nay, các lực lượng đã khai quật 5.113/7.283 phần mộ cần lấy mẫu, đạt 70,2%; thu được 2.685 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, trong đó 1.681 mẫu đã được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích. Thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trong tháng 8/2026, sớm hơn 8 tháng so với thời hạn Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Song song với đó, Công an thành phố đã thu nhận 1.975/2.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đạt 98,75%, vượt 28,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đáng chú ý, 137 trường hợp thân nhân già yếu, bệnh tật đã được tổ chức lấy mẫu lưu động tại nơi cư trú.

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 192 đã cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ, gồm 8 hài cốt tại tỉnh Salavan (Lào) và 2 hài cốt trên địa bàn TP. Huế. Qua công tác tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo cũng tiếp nhận 87 nguồn tin về mộ liệt sĩ trong và ngoài nước để phục vụ công tác xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 82 hộ, gồm 39 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa.

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị

Đến ngày 26/7, đã có 19 căn nhà xây mới và 33 căn nhà sửa chữa hoàn thành; các công trình còn lại đang được khẩn trương thi công. Bộ CHQS thành phố đã huy động hơn 1.035 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Theo Đại tá Lê Hồng Việt, thời gian chiến tranh đã lùi xa, nhiều nhân chứng không còn, địa hình và dấu tích chiến trường thay đổi, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ nên việc xác minh, tìm kiếm mộ liệt sĩ gặp nhiều trở ngại. Tỷ lệ mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định tại một số nghĩa trang còn thấp do hài cốt và di vật đã phân hủy theo thời gian.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, vẫn còn hơn 500 trường hợp chưa thể lấy mẫu do sinh sống ngoài địa phương, tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc thông tin nhân thân chưa đầy đủ.

Riêng chương trình xóa nhà tạm, khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương chưa được phân bổ, trong khi các địa phương vẫn phải chủ động ứng trước kinh phí và vận động các đơn vị thi công, nhà cung cấp vật liệu để bảo đảm tiến độ.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng trong triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm”, đồng thời chia sẻ những khó khăn do đặc thù địa bàn tìm kiếm trong nước và tại Lào, khiến kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất với đề xuất của Công an thành phố về việc đánh giá kết quả đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, giao Bộ CHQS thành phố phối hợp Sở Nội vụ xây dựng đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Việc tiếp nhận thông tin cần được tổ chức bằng những hình thức thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời có cơ chế sàng lọc, kiểm chứng để hạn chế các thông tin thiếu chính xác.

Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Ga Hương Thủy, thuộc địa bàn tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy. Ảnh: Quang Đạo

Đối với các trường hợp thân nhân phản ánh chưa có tên trong danh sách lấy mẫu ADN hoặc đã xác định được phần mộ nhưng chưa được cập nhật, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động rà soát, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các gia đình liệt sĩ.

“Cần nỗ lực, cố gắng làm hết sức mình. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, nhưng phải quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chủ động các nguồn kinh phí đã có để hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng, không để chậm tiến độ.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường kết nối với Trung ương MTTQ Việt Nam và huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách. Các lực lượng vũ trang phối hợp với các địa phương tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và Nhân dân tham gia giúp đỡ các hộ dân hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà trước mùa mưa bão.

“Không chỉ hoàn thành việc xây dựng nhà ở, mà còn phải quan tâm hỗ trợ để các gia đình có điều kiện sinh hoạt tối thiểu, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.