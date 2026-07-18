Đẩy nhanh tiến độ các công trình tiêu, thoát lũ ở Quảng Điền

Máy xúc, máy ủi, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục.

Khẩn trương thi công

Những ngày giữa tháng 7, khi nền nhiệt ngoài trời luôn ở mức cao, trên các công trình chống sạt lở, tiêu, thoát lũ tại xã Quảng Điền, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Có mặt tại công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Rào Cùng, đoạn thượng, hạ lưu cầu Tân Xuân Lai, dễ dàng nhận thấy khối lượng công việc đang được triển khai đồng loạt.

“Đơn vị thi công huy động nhiều máy móc hiện đại để gia cố mái kè, xử lý nền móng và hoàn thiện các hạng mục theo đúng thiết kế”, ông Lê Văn Bảy, công nhân đang thi công kè sạt lở bờ sông Rào Cùng nói.

Máy xúc, máy ủi, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục, hàng chục công nhân chia ca làm việc nhằm tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Ông Phan Gia Phú, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Điền cho biết: “Những trận mưa lũ liên tiếp xảy ra trong năm 2025 và những năm trước đó đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều và hạ tầng phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Đặc biệt, tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ bị vỡ, bờ sông Rào Cùng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất sản xuất và các công trình hạ tầng của người dân. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP. Huế đã ban hành quyết định đưa công trình xử lý sạt lở bờ sông Rào Cùng vào danh mục công trình xử lý khẩn cấp, với chiều dài hơn 1.054m, tổng mức đầu tư hơn 15,6 tỷ đồng”.

Theo lãnh đạo xã Quảng Điền, ngoài nhiệm vụ gia cố bờ sông, hạn chế nguy cơ sạt lở, công trình còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện khả năng tiêu, thoát lũ. Khi dòng chảy được khơi thông, lòng dẫn nước ổn định hơn sẽ giúp nước lũ lưu thông nhanh, giảm tình trạng dồn ứ, hạn chế ngập úng kéo dài tại các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp.

Giải pháp lâu dài

Không chỉ có công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Rào Cùng, trên địa bàn xã Quảng Điền hiện còn nhiều dự án phòng, chống thiên tai, chỉnh trị dòng chảy và tiêu, thoát lũ đang được triển khai đồng bộ.

Dọc tuyến sông Bồ (đoạn qua thôn Niêm Phò), nơi từng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trong các mùa mưa lũ trước, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống kè đá bảo vệ bờ sông. Các hạng mục được triển khai bài bản nhằm từng bước ổn định mái bờ, bảo vệ đất sản xuất, đường giao thông và khu dân cư ven sông.

Cùng với đó, nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được tăng tốc thi công, như: Kè bảo vệ bờ sông khu vực ba xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ (cũ); dự án nạo vét hói Hàng Tổng; công trình hạ tầng tiêu, thoát lũ xã Quảng Điền; dự án điều chỉnh thủy đạo sau cống An Xuân...

Mặc dù điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài, các nhà thầu vẫn bố trí linh hoạt thời gian làm việc, tăng cường thi công vào sáng sớm và chiều tối; huy động tối đa phương tiện cơ giới để bù lại thời gian, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ.

Việc triển khai đồng bộ nhiều dự án không chỉ nhằm xử lý những điểm sạt lở cấp bách mà còn tạo thành hệ thống tiêu, thoát lũ liên hoàn, giúp nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai cho toàn khu vực thấp trũng xã Quảng Điền.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho hay: “Nhiều năm qua, các khu vực thấp trũng dọc sông Bồ thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi xuất hiện mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về. Không ít vùng bị ngập sâu trong nhiều ngày, việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khi các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, năng lực tiêu, thoát lũ sẽ được nâng lên rõ rệt. Dòng chảy được lưu thông tốt hơn, thời gian ngập úng sẽ được rút ngắn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân và bảo đảm an toàn sản xuất”.

Trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, lượng mưa lớn xuất hiện với tần suất dày hơn, việc đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở, chỉnh trị dòng chảy và tiêu, thoát lũ ở xã Quảng Điền không chỉ mang tính cấp bách trước mắt, mà còn là giải pháp lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu.