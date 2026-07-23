Chuẩn bị vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp

Sở GD&ĐT bàn cách vận hành hiệu quả trường phổ thông nội trú liên cấp

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tập trung thảo luận, hoàn thiện mô hình vận hành, phân định rõ trách nhiệm giữa ngành giáo dục và chính quyền địa phương; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để các trường sẵn sàng khai giảng vào ngày 5/9.

Theo phân cấp quản lý, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về công tác quản lý hành chính và tổ chức hoạt động của nhà trường. Sở GD&ĐT giữ vai trò tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ sắp xếp nhân sự và chuẩn hóa quy trình vận hành chuyên môn; đồng thời phối hợp chuẩn bị các điều kiện về dạy học, tổ chức ăn ở, bán trú, nội trú và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Trong giai đoạn đầu, Sở GD&ĐT sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương, các nhà trường để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp được vận hành hiệu quả. Ngành giáo dục cũng hướng dẫn các trường xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, phương án, hồ sơ và biểu mẫu phục vụ công tác quản lý, qua đó bảo đảm các hoạt động được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định.

Tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh

Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát mức độ sẵn sàng của từng trường trước khi tiếp nhận học sinh; kịp thời xác định những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các trường chủ động khi chính thức đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã A Lưới 3, xã A Lưới 4 và các trường học trên địa bàn đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, nhất là về phương thức vận hành, tổ chức mô hình bán trú, nội trú và chăm sóc học sinh.

Đại diện một số trường học ở phường Thuận Hóa, như Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt... cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú, quản lý học sinh và phối hợp với phụ huynh, góp phần hỗ trợ các trường trong quá trình xây dựng phương án vận hành mô hình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.