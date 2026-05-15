Đề nghị hỗ trợ nhân lực thi công trường học vùng biên giới

Các hạng mục Trường liên cấp A Lưới 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo chủ đầu tư, DA Trường liên cấp xã A Lưới 3 do đại diện liên danh nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 thuộc Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng) trúng thầu thi công. Hiện nay, các hạng mục do Tổng Công ty Thành An đảm nhận đang tập trung thi công phần bê tông cốt thép, lợp mái và hoàn thiện tô trát, lát nền, ốp lát các khối nhà.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc huy động nhân lực gặp nhiều khó khăn do địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện thời tiết bất lợi và trùng với thời điểm mùa vụ gieo cấy tại các địa phương lân cận. Ngoài ra, do trên toàn quốc đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn, trọng điểm nên việc huy động nhân công từ các nơi khác khá khó khăn.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố cho biết, đây là DA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công trình trọng điểm phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới A Lưới, cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Theo yêu cầu của UBND thành phố và tiến độ thực hiện hợp đồng, toàn bộ công trình phải hoàn thành trước ngày 30/7 để kịp đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới.

Trường liên cấp A Lưới 3 và 4 cần thêm nhân lực để hoàn thành trước ngày 30/7

Để đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu, Ban QLDA đề nghị UBND xã A Lưới 3 quan tâm hỗ trợ, phối hợp giới thiệu nguồn lao động địa phương có tay nghề như thợ nề, cốp pha, cốt thép và lao động phổ thông tham gia thi công tại công trình với số lượng dự kiến khoảng 100 người. Chủ đầu tư cam kết yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ việc chi trả lương, tiền thưởng và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định...

Tại DA Trường liên cấp xã A Lưới 4, ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư) cũng cho biết, hiện nhà thầu gặp khó khăn trong việc huy động bổ sung thợ có tay nghề để tăng ca, đẩy nhanh tiến độ phần hoàn thiện công trình. Để bảo đảm tiến độ dự án, chủ đầu tư đã đề nghị UBND thành phố xem xét hỗ trợ huy động khoảng 200 công nhân có tay nghề từ lực lượng vũ trang nhằm hỗ trợ thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.