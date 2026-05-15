Huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các trường nội trú vùng biên giới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ công trình

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 và A Lưới 4, qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công một số hạng mục vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, nhất là các hạng mục hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật và khu vực phụ trợ. Một số phần việc còn thiếu nhân lực, việc tổ chức thi công chưa đồng bộ dẫn đến khối lượng thực hiện chưa đáp ứng yêu đề ra.

Dù các nhà thầu và chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để triển khai thi công, tuy nhiên khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn trong khi thời gian thi công không còn nhiều. Vì vậy, cần có giải pháp quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo điều kiện phục vụ việc dạy và học trong năm học mới.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát lại toàn bộ tiến độ, tính toán tăng thêm khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, thợ thi công mỗi ngày; đánh giá cụ thể khối lượng từng hạng mục, xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết để tổ chức triển khai khoa học, hiệu quả. Đồng thời, duy trì thường xuyên từ 300 - 350 công nhân trên công trường, tranh thủ tổ chức thi công cả ban đêm đối với các hạng mục đủ điều kiện nhằm bù lại tiến độ còn chậm.

Bên cạnh đó, cần tập trung ưu tiên hoàn thành trước các khối nhà ăn, ở và học tập; đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ xung quanh công trình. Trong quá trình thi công phải đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, hàng tuần kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.