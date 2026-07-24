Toàn cảnh tuyến đường dài hơn 48km kết nối Nam Đông - A Lưới

Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, báo cáo mới nhất từ các tổ chức an ninh mạng và tài chính tại Nam Phi cảnh báo tội phạm công nghệ cao tại quốc gia này đang gia tăng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp.