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ClockThứ Năm, 30/07/2026 11:48

Toàn cảnh tuyến đường dài hơn 48km kết nối Nam Đông - A Lưới

HNN.VN - Sau hơn 2 năm xây dựng với địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, Dự án đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng đã chính thức hoàn thành và bàn giao. Tuyến đường dài hơn 48km không chỉ nối liền dải đất phía tây thành phố Huế, nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai cho người dân vùng cao.

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 Trước đó, ngày 24/7, đại diện Ban Quản lý Dự án Quân khu 4 và UBND thành phố Huế đã ký biên bản bàn giao toàn bộ 48,36km tuyến đường cùng các hạng mục phụ trợ đi kèm.
 Nằm khép mình bên Tỉnh lộ 74 là Trạm Quản lý bảo vệ rừng KM9 - Hương Sơn. Từ khi con đường này mở ra, cán bộ của trạm thuận tiện trong công tác tuần tra kiểm soát.  

Một trong 3 cây cầu mới được sửa chữa, xây dựng hiện đại, giúp bảo đảm giao thông thông suốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Mặt đường rộng rãi, hệ thống sơn kẻ đường, cọc tiêu và tôn lượn sóng bảo vệ an toàn giao thông được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Tuyến Tỉnh lộ 74 uốn lượn qua địa hình vùng núi hiểm trở, kết nối điểm đầu từ xã Nam Đông đến điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại xã A Lưới 4. 

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh trên Tỉnh lộ 74 .
Do địa hình hiểm trở nhiều đồi núi và khúc cua ngoặt, gương cầu lồi được lắp đặt tại nhiều vị trí trên toàn tuyến đường 74. 
 Hạng mục đường cứu nạn được xây dựng tại các đoạn dốc nguy hiểm, nâng cao tối đa độ an toàn cho các phương tiện lưu thông trên con đường miền núi này.
Sau khi tuyến đường hoàn thành đã rút ngắn khoảng cách giữa Nam Đông và  A Lưới.

Tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương mà còn đóng vai trò chiến lược trong củng cố quốc phòng, an ninh và tìm kiếm cứu nạn. 
 Clip những khúc cua ôm núi trên tuyến Tỉnh lộ 74

THÁI BÌNH - NAM ANH
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