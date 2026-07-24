Thứ Năm, 30/07/2026 11:48 (GMT+7)
Toàn cảnh tuyến đường dài hơn 48km kết nối Nam Đông - A Lưới
HNN.VN - Sau hơn 2 năm xây dựng với địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, Dự án đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng đã chính thức hoàn thành và bàn giao. Tuyến đường dài hơn 48km không chỉ nối liền dải đất phía tây thành phố Huế, nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai cho người dân vùng cao.