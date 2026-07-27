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ClockThứ Năm, 30/07/2026 17:17

Bắt đầu tháo dỡ 31 công trình quân sự trong Kinh thành Huế

HNN.VN - Ngày 30/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết, lực lượng công binh của đơn vị đang tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế.

Điều chỉnh thiết kế nút giao trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn Dọn dẹp những công trình “lạc lõng” trên Thượng thànhTháo dỡ 26 lô cốt và nhiều công trình chiến đấu tại di tích Kinh thành Huế

Hạng mục tháo dỡ 40 công trình chiến đấu tại Kinh thành Huế và các khu vực di tích liên quan do Bộ CHQS thành phố đảm nhiệm.

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 30/7 đến 30/9. Lực lượng Công binh thuộc Bộ CHQS TP. Huế được giao trực tiếp tổ chức thi công, phá dỡ các công trình này. Đối với 7 lô cốt quân sự nằm tại di tích Trấn Hải Thành (phường Thuận An), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ đảm nhận việc tháo dỡ.

Việc tháo dỡ các công trình quân sự là hạng mục thuộc Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt cuối năm 2024. Dự án triển khai tại 16 khu vực di tích, gồm Hổ Quyền, Voi Ré, chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, các lăng vua Nguyễn và một số công trình di tích quan trọng khác như Trấn Hải Thành, đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám.

Ngoài 31 công trình chiến đấu trong Kinh thành Huế, dự án còn thực hiện tháo dỡ 9 công trình quân sự khác tại Trấn Hải Thành và khu vực Văn Miếu - Võ Miếu.

Tổng mức đầu tư của Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) trị giá 367,7 tỷ đồng. Riêng hạng mục tháo dỡ 40 công trình chiến đấu tại Kinh thành Huế và các khu vực di tích liên quan do Bộ CHQS thành phố đảm nhiệm.

Dự án triển khai nhằm bảo tồn nguyên trạng các giá trị di sản, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực di tích, đồng thời góp phần phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

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