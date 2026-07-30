Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang mong muốn hai bên sẽ có nhiều hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Huế; đồng thời khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để hai địa phương tăng cường trao đổi, củng cố quan hệ hữu nghị và mở rộng các cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, Huế và Ngọc Lâm đã duy trì quan hệ giao lưu, hợp tác nhiều năm qua. Hai bên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị từ năm 2011 và thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, tham dự các sự kiện quan trọng của nhau. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Thành phố đánh giá cao mong muốn của thành phố Ngọc Lâm trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, y dược, dược liệu, giáo dục và xúc tiến đầu tư. Huế cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của hai địa phương tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cũng bày tỏ mong muốn sau buổi làm việc, các sở, ban, ngành và đơn vị của hai địa phương sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa thành phố Huế và thành phố Ngọc Lâm ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà lưu niệm cho ông Trần Thụy sau buổi tiếp.

Thay mặt Đoàn đại biểu thành phố Ngọc Lâm, ông Trần Thụy cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng phát triển.

Ông Trần Thụy, Phó Tổng Thư ký (Phó Chánh Văn phòng) Thành ủy Ngọc Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế dành cho đoàn công tác. Ông Trần Thụy cho biết, thành phố Ngọc Lâm luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị với Huế đã được xây dựng và vun đắp trong nhiều năm qua; đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như văn hóa, du lịch, y học cổ truyền, thương mại và đầu tư.

Ông Trần Thụy bày tỏ kỳ vọng hai địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác.