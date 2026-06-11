Ra quân thực hiện chiến dịch “60 ngày đêm” hỗ trợ xây dựng Trường liên cấp A Lưới 4

Để hoàn thành đúng tiến độ Trường liên cấp A Lưới 4, sự tham gia của lực lượng quân sự là rất cần thiết. Ảnh: NGỌC MINH

Tại buổi lễ, Bộ CHQS thành phố đã quán triệt sâu sắc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tham mưu Quân khu và công văn của UBND thành phố về việc tập trung huy động nhân lực, bứt phá tiến độ thi công công trình giáo dục trọng điểm tại địa bàn biên giới A Lưới.

Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: Nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng công trình giáo dục tại xã biên giới là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc về cả an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Đây được xác định là một chiến dịch đặc biệt - chiến dịch “60 ngày đêm” hành động cao điểm nhằm góp phần mang con chữ, tri thức đến với con em đồng bào các dân tộc nơi biên cương còn nhiều gian khó, từ đó nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và củng cố vững chắc biên giới.

Đại tá Nguyễn Đình Khoa yêu cầu: “Các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, địa hình. Toàn đội ngũ phải tập trung thi công với tinh thần khẩn trương nhất, chất lượng cao nhất để các em học sinh sớm có mái trường khang trang”.

100 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ xây dựng Trường liên cấp A Lưới 4

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng cũng nhấn mạnh, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận, tôn trọng tuyệt đối phong tục tập quán của địa phương. Lực lượng tham gia phải đồng cam cộng khổ cùng đồng bào, qua đó tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Thể hiện tinh thần xung kích “vượt nắng, thắng mưa”, ngay sau lễ phát động, Bộ CHQS thành phố Huế đã tổ chức cơ động lực lượng, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ từ các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3 và các đơn vị trực thuộc lập tức hành quân ra thực địa.

Với khí thế quyết tâm cao nhất, lực lượng vũ trang thành phố Huế cam kết sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch “60 ngày đêm”, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.