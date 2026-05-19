Huy động tổng lực để đưa công trình về đích đúng tiến độ

San lấp nền khu nhà ăn tại Trường Liên cấp A Lưới 4

Chậm so với kế hoạch

DA Trường Liên cấp A Lưới 3 được xây dựng mới với quy mô phục vụ 1.085 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố (chủ đầu tư), lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt 45%; lũy kế vốn bố trí 155 tỷ đồng, lũy kế giá trị giải ngân đạt 72,4 tỷ đồng, đạt 46,59% kế hoạch vốn được cấp.

Đánh giá về tiến độ, Ban QLDA cho biết, đầu tháng 4/2026, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, trung bình 145 người/ngày lên tối thiểu 240 người/ngày nhằm tăng sản lượng, bù lại tiến độ bị chậm trễ và không thay đổi thời gian hoàn thành công trình là ngày 30/7. Tuy vậy, đến nay tiến độ thi công vẫn chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Đầu tháng 5/2026, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp riêng với nhà thầu chính là Tổng Công ty Thành An. Sau khi trao đổi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công trình trước ngày 30/7. Đồng thời cam kết các mốc thời gian hoàn thành các hạng mục công trình theo tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế tình hình thi công trong thời gian gần đây, Ban QLDA đang đôn đốc nhà thầu tiếp tục điều động thêm các tổ thợ lành nghề để đáp ứng tiến độ chung của DA.

Đối với DA Trường Liên cấp xã A Lưới 4, theo ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư), công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đạt khoảng 40% khối lượng. DA này có quy mô phục vụ 1.800 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú, với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ

Các ban QLDA thông tin, hiện giá nhiên liệu biến động kéo theo giá vật liệu đầu vào tăng, trong khi hợp đồng của nhà thầu là hợp đồng đơn giá cố định, làm phát sinh chi phí vượt ngoài dự kiến và ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực thi công. Bên cạnh đó, do công trình nằm xa trung tâm nên việc huy động số lượng lớn công nhân đến lưu trú, làm việc và tăng ca tại công trường gặp nhiều khó khăn, dù nhà thầu đã chấp nhận chi trả chi phí nhân công cao hơn mặt bằng thị trường. Vì vậy, các chủ đầu tư kiến nghị UBND thành phố Huế và các cơ quan chức năng xem xét có giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm giúp nhà thầu hoàn thành DA đúng tiến độ.

Ông Hồ Hữu Phú cho biết, do đang là mùa cao điểm xây dựng nên việc tăng cường nhân công gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm tiến độ DA, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND thành phố xem xét hỗ trợ huy động khoảng 200 công nhân có tay nghề từ lực lượng vũ trang tham gia thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành DA.

UBND thành phố đã có văn bản số 6659/UBND-XDHT ngày 13/5/2026 gửi các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ DA Trường Liên cấp tại các xã biên giới. Theo đánh giá của UBND thành phố, các Trường Liên cấp xã A Lưới 3, 4 được xác định là các DA trọng điểm của thành phố Huế và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố. Tuy vậy, tiến độ thi công các DA chậm so với kế hoạch. Do đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các DA, sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Cụ thể, các đơn vị liên quan phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát hiện trường, theo dõi, quản lý tiến độ từng hạng mục, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với chủ đầu tư các DA, cần huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công; chủ động phối hợp các sở, ngành, chính quyền địa phương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về vật liệu, nguồn điện, nước, phục vụ thi công. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

UBND thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát tại công trường, bảo đảm theo dõi thường xuyên, liên tục toàn bộ quá trình thi công, đặc biệt tại các khu vực thi công chính, các vị trí trọng điểm và các mũi thi công ban đêm nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, kiểm tra tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường. Giám đốc các ban QLDA chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố và cấp có thẩm quyền nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành DA theo mốc thời gian yêu cầu.