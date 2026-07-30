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ClockThứ Năm, 30/07/2026 17:16

Tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp

HNN.VN - Chiều 30/7, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) thành phố tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa IV (2022 - 2027) nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

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Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại hội nghị. 

Sáu tháng đầu năm, Hiệp hội DN thành phố tập trung triển khai các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại, kết nối DN với chính quyền và chăm lo hội viên. Nổi bật, Hiệp hội đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn về ứng dụng AI, tài chính xanh, quản trị, thuế, pháp luật lao động…, thu hút hơn 1.000 lượt học viên tham gia. Đồng thời, hỗ trợ DN tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính.

Hiệp hội DN thành phố còn lan tỏa trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân. Theo đó, Hiệp hội trao 400 suất quà cho các hộ khó khăn; duy trì chương trình “Bánh mì 0 đồng” và phối hợp trao thêm 600 suất quà cho người dân tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn DN đang đối mặt như thị trường thiếu ổn định, nguồn nhân lực, chi phí đầu vào tăng, áp lực cạnh tranh lớn và yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Những tháng cuối năm, Hiệp hội xác định đối thoại với chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiệp hội sẽ phối hợp với Sở Tài chính tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với cộng đồng DN; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh để đề xuất hướng tháo gỡ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các chương trình Cafe Doanh nhân, CEO Talk, khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hội viên.

Dịp này, Hiệp hội DN thành phố kết nạp 8 hội viên mới, góp phần mở rộng mạng lưới, tăng cường kết nối trong cộng đồng DN.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Doanh nghiệphiệp hộiHuếsơ kết
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