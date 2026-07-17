Lấy kết quả ba nhiệm vụ cốt lõi làm thước đo để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

Trong tháng 7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, bám sát chủ trương của Trung ương và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trong tháng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, hội nghị Thành ủy bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời duy trì các phiên họp định kỳ, các cuộc làm việc với các đoàn công tác Trung ương.

Thành ủy đã ban hành 207 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, điều động, bổ nhiệm, hiệp y 106 cán bộ, trong đó có 11 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; kết nạp 108 đảng viên mới, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành ổn định sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 8.638 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút 38 dự án mới với tổng vốn đăng ký 22.660 tỷ đồng, có 674 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 13,8%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 799 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 1.898,7 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tháo gỡ. Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, thành phố đang dồn lực xử lý các vướng mắc tại dự án đường Bà Triệu và đường Tố Hữu. Riêng dự án đường Bà Triệu còn 34 hộ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ, đẩy nhanh chi trả bồi thường và xử lý các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định.

Đến cuối tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm tại Phú Xuân, Thuận Hóa, Kim Long, Vỹ Dạ, An Cựu, Hương An, Thuận An, Thủy Xuân, Hương Thủy, Thanh Thủy, Chân Mây - Lăng Cô. Nguyên nhân chủ yếu là tiến độ chi trả bồi thường và hoàn thiện hồ sơ còn chậm, một số địa phương chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm điểm tiến độ hằng tuần, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng để nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Dự án đường Bà Triệu bị chậm trong giải phóng mặt bằng.

Ba nhiệm vụ cốt lõi là thước đo hoàn thành nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ vào ba nhiệm vụ cốt lõi, gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đây là những chỉ tiêu có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung toàn lực thực hiện, bởi nếu không hoàn thành tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công thì khó hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với việc triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các xã, phường rà soát, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy phương án sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 15/8. Việc rà soát căn cứ các tiêu chí về dân số, diện tích, dư địa phát triển, năng lực đội ngũ cán bộ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sự đồng thuận của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu sớm có phương án cụ thể để ổn định tư tưởng cán bộ và chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương hoàn thiện phương án thành lập các đảng bộ trực thuộc Thành ủy theo quy định mới, báo cáo Ban Thường vụ trước ngày 15/8; đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố hoàn thiện danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư theo định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp văn hóa để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, chủ đầu tư và người đứng đầu; giao UBND thành phố xây dựng KPI đánh giá công tác giải phóng mặt bằng làm căn cứ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Những đơn vị đã được kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng không chuyển biến phải xử lý nghiêm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm kéo dài. Đối với các trường hợp đã được bảo đảm đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng, phải kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung giao Ban Tổ chức Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những cán bộ thiếu trách nhiệm, đã được nhắc nhở nhưng không chuyển biến, kiên quyết xem xét thay thế hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; tuyệt đối không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu được giao.