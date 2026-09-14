Chào đón 150 tân bác sĩ nội trú

Trao bảng tên cho các bác sĩ nội trú

Các tân BSNT được đào tạo tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và học tập, thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế ở 18 chuyên ngành gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Y học cổ truyền, Da liễu, Tâm thần, Huyết học - Truyền máu, Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới, Ung thư, Y học gia đình và Giải phẫu bệnh.

Là những bác sĩ trẻ ưu tú được tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu, bài bản, các tân BSNT mang theo niềm đam mê nghề nghiệp và khát vọng cống hiến. Ba năm đào tạo nội trú sẽ là chặng đường rèn luyện chuyên môn, bồi đắp y đức và trưởng thành dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, bác sĩ giàu kinh nghiệm tại bệnh viện.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phụ trách đào tạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của thực hành lâm sàng trong quá trình đào tạo BSNT. Ông mong muốn các bác sĩ trẻ chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện tinh thần trách nhiệm và y đức từ những người thầy trực tiếp hướng dẫn.

Ngay sau phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường và bệnh viện, lễ trao bảng tên cho các tân BSNT diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.