Làm mới sản phẩm, giữ chân du khách

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận cuộc họp.

Tạo thêm nhiều trải nghiệm

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Thị Thu Tuyền cho biết, thành phố định hướng phát triển sản phẩm mới theo từng phân khúc khách hàng, kết nối di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí thành những chuỗi trải nghiệm liên tục.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch dự kiến ưu tiên các sản phẩm có thể triển khai nhanh, khai thác tốt tài nguyên và điều kiện sẵn có; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ hoàn thiện chương trình, giá bán, phương thức vận hành để đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo bà Dương Thị Thu Tuyền, một số sản phẩm được đề xuất: nâng cấp trải nghiệm du thuyền trên sông Hương; phát triển các tuyến tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện và đường thủy; làm mới không gian, dịch vụ tại chợ Đông Ba; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng về đêm; xây dựng các gói MICE, golf, tàu biển, tàu di sản gắn với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, phương án đề xuất hình thành chuỗi sản phẩm “Đêm Huế - Sáng Huế”, bổ sung các hoạt động vào buổi tối và sáng sớm. Trước mắt, nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm các sản phẩm như, “Huế thức giấc bên sông Hương”, “Bình minh Hoàng thành”, “Ăn sáng như người Huế”, “Bình minh Tam Giang” và “Làng nghề thức giấc”.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương trao đổi về tiềm năng phát triển du lịch gắn với cảnh quan sông, biển, làng quê, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng. Các ý kiến cho rằng, điều quan trọng là chuyển những tiềm năng hiện có thành sản phẩm cụ thể, để du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm đời sống, văn hóa, cảnh quan và sản phẩm địa phương. Quá trình này cần sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, bảo đảm sản phẩm được tổ chức bài bản từ phục vụ, vận hành đến quảng bá.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Khai thác tốt hơn lợi thế riêng

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, thương hiệu Huế gắn liền với du lịch và phải được phát triển trên nền tảng những tài nguyên riêng có. Thành phố có lợi thế nổi bật về hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa, cốt cách con người cùng khả năng kết nối qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, những tiềm năng, lợi thế này cần được kết nối đồng bộ để hình thành hệ sinh thái và chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Điều quan trọng là quyết tâm chuyển những giá trị khác biệt của Huế thành các sản phẩm cụ thể, có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường.

“Du khách đến Huế phải trả lời được những câu hỏi: đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và ngủ ở đâu”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Từ yêu cầu này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị xác định rõ từng nhóm khách, nhu cầu của từng thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp, thay vì áp dụng một sản phẩm cho tất cả đối tượng.

Đối với ẩm thực Huế, cần nghiên cứu hình thành những không gian đủ quy mô, thuận tiện giao thông, có khả năng giới thiệu đa dạng món ăn và sản phẩm đặc trưng, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa ẩm thực địa phương.

Với áo dài, cần phát triển từ một giá trị văn hóa thành sản phẩm trải nghiệm, kết nối các hoạt động chọn vải, may đo, mặc áo dài, tham quan, chụp ảnh và mua sắm; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ để thiết kế, cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu du khách.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng gợi mở việc phát triển các chuỗi hành trình kết nối di sản, sông nước, làng quê, biển, ẩm thực, chương trình biểu diễn và du lịch tâm linh. Đối với các điểm du lịch tâm linh, cần rà soát điều kiện giao thông, phương tiện tiếp cận và dịch vụ phục vụ; gắn tham quan di tích với trải nghiệm làng quê, đường thủy, ẩm thực chay, lưu trú và các hoạt động văn hóa phù hợp.

Lãnh đạo phường Thuận An nêu ý kiến tại cuộc họp.

Ngoài ra, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những hướng có nhiều dư địa nhờ lợi thế về suối khoáng nóng, biển, hệ thống y tế và điều kiện nghỉ dưỡng. Đây là dòng sản phẩm ít phụ thuộc vào mùa vụ, có khả năng thu hút khách quay trở lại và hướng đến các thị trường trong nước, quốc tế.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng, khi phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp phải quan tâm ngay từ đầu đến hệ thống phòng họp, hội nghị, hội thảo đạt tiêu chuẩn, có khả năng phục vụ các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế. Du lịch thể thao cũng cần lựa chọn loại hình phù hợp với điều kiện của Huế, xác định rõ thị trường, đối tượng tham gia và hiệu quả mang lại, tránh tổ chức dàn trải.

Bên cạnh phát huy lợi thế nội tại, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đề nghị nghiên cứu sản phẩm trong tổng thể không gian du lịch miền Trung, tăng cường phối hợp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị để khai thác thế mạnh bổ trợ của từng địa phương. Các sản phẩm liên vùng phải có tính độc đáo, tạo nên những hành trình hấp dẫn, hướng đến xây dựng thương hiệu có sức nhận diện không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

“Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, tổ chức; doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp đầu tư, kinh doanh, vận hành sản phẩm; cộng đồng vừa tham gia cung cấp dịch vụ, vừa được hưởng lợi từ phát triển du lịch. Các đối tác được lựa chọn phải có năng lực, kinh nghiệm và khả năng hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm cụ thể”, Chủ tịch UBND thành phố LêTrí Thanh khẳng định.