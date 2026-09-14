Phía trước là U23 Uzbekistan

Tạo nhiều cơ hội nhưng U23 Việt Nam vẫn phải chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. Ảnh: Hoàng Hồ

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Kuwait trong thế chủ động. Ngay những phút đầu, Thanh Nhàn thoát xuống căng ngang để Quốc Cường dứt điểm. Đến phút thứ 8, Lê Phát đưa bóng trúng cột dọc, rồi cú đá bồi lại tìm đến xà ngang. Tiếp đó, Thanh Nhàn có pha dứt điểm chéo góc nguy hiểm, nhưng một lần nữa cột dọc từ chối bàn thắng.

Những diễn biến ấy cho thấy, U23 Việt Nam chơi rất chủ động, kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và khai thác khá tốt những tình huống cố định. Hết trận, U23 Việt Nam có 8 quả phạt góc, gấp đôi Kuwait, kiểm soát bóng 60% và có 64 tình huống tấn công nguy hiểm so với 31 của đối thủ.

Việc chủ động kiểm soát trận đấu và gây sức ép lên Kuwait là hướng tiếp cận hợp lý, nhất là khi đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm.

Vấn đề nằm ở khâu dứt điểm. Lê Phát bỏ lỡ một tình huống cận thành ở phút 54. Quốc Cường có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng chưa thể làm khó thủ môn Kuwait. Phút 77, Ngọc Mỹ cũng bỏ lỡ cơ hội sát khung thành đối phương.

Đó là điều đáng tiếc nhất của U23 Việt Nam trong một trận đấu mà thế trận và số cơ hội tạo ra cho thấy các chiến binh sao vàng hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng.

Khi chưa thể ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn phải duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự. Thực tế, Kuwait không tạo ra nhiều sức ép bằng đối thủ, nhưng mỗi lần có cơ hội, đội bóng này vẫn đủ khả năng khiến khung thành U23 Việt Nam chao đảo.

Rất may, Cao Văn Bình có một ngày thi đấu xuất sắc khi thủ môn này có ít nhất 3 tình huống cứu thua đáng chú ý ở phút 23, 41 và ngay đầu hiệp 2 của các cầu thủ bên phía Kuwait.

Đáng tiếc, phản xạ của thủ thành U23 Việt Nam đã không thể cản được bàn thua ở phút 79. Từ một tình huống đá phạt bóng bổng, Almatar Omar đánh đầu mở tỷ số cho Kuwait.

Nhưng cũng không lâu để “Chiến binh sao vàng” san bằng cách biệt khi ở phút 82, Ngọc Mỹ ghi bàn sau quả phạt góc từ cánh phải của Lê Văn Thuận, ấn định tỷ số 1-1.

Một điểm trong ngày đầu ra quân là kết quả không quá tệ, dù rằng U23 Việt Nam và người hâm mộ chưa thể hài lòng. Bởi ở trận đấu trước đó cũng thuộc bảng C, U23 Uzbekistan - ứng viên sáng giá cho chức vô địch - đã phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Khoảng cách ấy khiến cuộc cạnh tranh vé vào vòng tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh càng khó khăn hơn.

Sau trận hòa Kuwait, điều U23 Việt Nam cần không phải thay đổi hoàn toàn cách chơi, mà là phải tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội được tạo ra, hạn chế những pha xử lý thiếu chính xác có thể đặt hàng phòng ngự vào thế nguy hiểm.

Thế trận trước Kuwait cho thấy U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát và tạo sức ép. Nhưng sau trận hòa với chính đối thủ này, điều U23 Việt Nam cần không phải thay đổi hoàn toàn cách chơi, mà là phải tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội được tạo ra, bởi, phía trước của U23 Việt Nam là U23 Uzbekistan…