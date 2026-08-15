  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/08/2026 17:02

370 sinh viên cao đẳng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận bằng tốt nghiệp

HNN.VN - Chiều 17/8, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 370 tân cử nhân hệ cao đẳng chính quy khóa 2023-2026. Các sinh viên tốt nghiệp thuộc 4 ngành đào tạo gồm: Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Hộ sinh.
Khen thưởng sinh viên xuất sắc 

Chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với 91 tín chỉ, được thiết kế bài bản nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chuyên môn. Kết quả học tập toàn khóa đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các sinh viên. Trong đó, ngành Cao đẳng Điều dưỡng có 14 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm hơn 10%) và 44 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm hơn 32%); ngành Cao đẳng Dược có 16 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm trên 7%) và 45 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm trên 21%); ngành Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học có 5 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm hơn 23%).

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng 33 sinh viên, trong đó có 3 thủ khoa và 30 sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào, hoạt động xã hội. 370 tân cử nhân tốt nghiệp sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

LÊ HUY - NGỌC PHÚC

 Từ khóa:
Trường Đại họcY - DượcĐại học Huếnhận bằngtốt nghiệpsinh viên cao đẳng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vượt nghịch cảnh để tới giảng đường

Khác với nhiều người, hành trình đến giảng đường của Lê Phú Bách, tân cử nhân ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, không được đo bằng những bước chân, mà bằng nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vươn lên. Mang khiếm khuyết ở đôi chân, chàng trai ấy vẫn bền bỉ theo đuổi con đường học tập, từng ngày chinh phục tri thức để hiện thực hóa ước mơ. Câu chuyện của Bách là minh chứng rằng nghịch cảnh không thể ngăn cản những người biết nỗ lực và không từ bỏ.

Vượt nghịch cảnh để tới giảng đường

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top