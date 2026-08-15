370 sinh viên cao đẳng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận bằng tốt nghiệp

Khen thưởng sinh viên xuất sắc

Chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với 91 tín chỉ, được thiết kế bài bản nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chuyên môn. Kết quả học tập toàn khóa đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các sinh viên. Trong đó, ngành Cao đẳng Điều dưỡng có 14 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm hơn 10%) và 44 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm hơn 32%); ngành Cao đẳng Dược có 16 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm trên 7%) và 45 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm trên 21%); ngành Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học có 5 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm hơn 23%).

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng 33 sinh viên, trong đó có 3 thủ khoa và 30 sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào, hoạt động xã hội. 370 tân cử nhân tốt nghiệp sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.