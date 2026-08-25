Hỗ trợ vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp

Học sinh tựu trường sáng 25/8

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 3 có hơn 1.000 học sinh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 4 có khoảng 1.400 học sinh. Với quy mô lớn, mô hình trường nội trú đòi hỏi các hoạt động dạy học, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho học sinh phải được tổ chức đồng bộ, chặt chẽ.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hai trường về kiến thức, kỹ năng và các quy trình cần thiết để tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý học sinh, nuôi dưỡng, chăm sóc và tổ chức nội trú. Các nội dung về bán trú buổi trưa, y tế trường học, an ninh, an toàn, tài chính và quản lý tài sản cũng được hướng dẫn cụ thể.

Đồng thời, các trường được hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, phương án, hồ sơ và biểu mẫu phục vụ công tác quản lý. Việc phân công nhiệm vụ được yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều xác định cụ thể người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra.

Trong công tác quản lý, chăm sóc học sinh nội trú được yêu cầu tổ chức bài bản, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Các trường được hướng dẫn xây dựng phương án xử lý những tình huống có thể phát sinh, nhất là trong chăm sóc, nuôi dưỡng, y tế, an ninh và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đoàn công tác đồng thời rà soát mức độ sẵn sàng của từng trường khi tiếp nhận học sinh, kịp thời xác định những nội dung còn thiếu hoặc chưa phù hợp để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện. Qua đó, giúp hai trường chủ động hình thành nền nếp quản lý, chăm sóc và tổ chức dạy học, bảo đảm vận hành đồng bộ, an toàn, hiệu quả ngay từ những ngày đầu đón học sinh.