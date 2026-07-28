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ClockThứ Hai, 03/08/2026 12:45

Cú trượt dài của vị bác sĩ dưới bóng ma tiền ảo

HNN - Từ một bác sĩ triển vọng, Nguyễn Duy Nhật tự tay hủy hoại tiền đồ của bản thân khi sa chân vào cạm bẫy tiền ảo. Thua lỗ chồng chất cùng tâm lý “gỡ gạc” đã biến vị trí thức ngành y thành kẻ trộm cắp tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng, nhận kết cục với bản án 11 năm tù.

Trộm tiệm vàng để gỡ nợ tiền ảo, lĩnh án 11 năm tùLừa đầu tư trên nền tảng giả mạoBắt đối tượng lừa đảo hơn 2,3 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo

Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Duy Nhật. 

Cơn mê làm giàu cấp tốc

Một ngày cuối tháng 7, căn phòng xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế chật kín người tham dự. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú tại phường Thanh Thủy) cúi đầu, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau. Không ai ngờ người thanh niên với gương mặt trí thức, ánh mắt hằn rõ sự mệt mỏi ấy lại từng là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng tại một bệnh viện danh tiếng ở Huế.

Nhật từng là niềm tự hào của gia đình. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Tương lai của vị bác sĩ 29 tuổi vốn dĩ rộng mở với chiếc áo blouse trắng cùng sứ mệnh chữa bệnh cứu người. Thế nhưng, tất cả sụp đổ khi Nhật bước chân vào thế giới tiền mã hóa (Crypto).

Ban đầu chỉ là vài khoản đầu tư nhỏ kiếm thêm thu nhập, nhưng những con số “nhảy múa” trên màn hình cùng cảm giác “dễ ăn, lời nhanh” đã cuốn vị bác sĩ trẻ vào vòng xoáy đỏ đen. Khi thị trường lao dốc, tiền tiết kiệm của bản thân không còn, thay vào đó là nợ nần chồng chất. Để duy trì cuộc chơi và gánh khoản lãi nóng ngoài xã hội, Nhật vay mượn khắp nơi rồi mất khả năng chi trả. Cơn khát “gỡ gạc bằng mọi giá” xóa sạch lý trí của một trí thức trẻ.

Nhật biến thành kẻ mò mẫm trong đêm. Từ tháng 6 đến tháng 7/2025, bị cáo liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp tại các tiệm vàng ở TP. Huế. Giữa tháng 6/2025, Nhật đột nhập tiệm vàng Kim Liên Chinh (chợ Dạ Lê), lấy 12 nhẫn vàng tây và trang sức bạc bán lấy 44 triệu đồng. Đầu tháng 7/2025, tại tiệm vàng Kim Châu Lam (chợ Thần Phù), bị cáo cuỗm 7 dây chuyền vàng tây cùng trang sức bạc, bán được 65 triệu đồng.

Liều lĩnh nhất là đêm 21/7/2025 tại tiệm vàng Thành 41 (chợ Cống, phường Vỹ Dạ), lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Nhật lấy trộm khoảng 700 mẫu trang sức các loại với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng. Đến khi mang 19 loại trang sức ra chợ Đông Hà (Quảng Trị) bán được 286 triệu đồng, vị bác sĩ trẻ mới bị công an bắt giữ cùng tang vật. Tổng tài sản Nhật chiếm đoạt qua 3 vụ trộm hơn 5 tỷ đồng.

Bài học thức tỉnh cộng đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Duy Nhật thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi. Quá trình điều tra, bị cáo còn tự nguyện khai thêm hai vụ trộm trước đó chưa bị phát hiện, một sự ăn năn hối cải muộn màng.

Hội đồng xét xử cân nhắc toàn diện vụ án lẫn các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, nhiều thành tích trong học tập và công tác, gia đình đã bồi thường thiệt hại và các bị hại có đơn xin giảm nhẹ. Tuy nhiên, hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn của Nhật đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Giây phút nghe bản án, nước mắt vị bác sĩ trẻ lăn dài. Mười một năm tù không chỉ là án phạt pháp lý, mà còn là cái kết cho toàn bộ sự nghiệp và tương lai của một trí thức ngành y.

Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ và nhân viên khối văn phòng, những người có kiến thức chuyên môn nhưng dễ non nớt trước các thị trường tài chính mạo hiểm. Tiền ảo hay các hình thức đầu tư siêu lợi nhuận luôn ẩn chứa cạm bẫy. Khi thiếu quản trị tài chính và để lòng tham dẫn lối, ranh giới giữa “đầu tư” và “cờ bạc” gần như không tồn tại.

Theo các chuyên gia tài chính và tâm lý tội phạm, vụ án của vị bác sĩ trẻ là bài học đắt giá về kiểm soát cảm xúc và rủi ro. Trước hết là khả năng quản trị tài chính: khi thua lỗ, điều cốt lõi là giữ bình tĩnh, chấp nhận cắt lỗ và giải quyết trong phạm vi hợp pháp. Đồng thời, phải xác định rõ việc liều lĩnh vay nóng hay vi phạm pháp luật để gỡ lại tiền chính là con đường ngắn nhất dẫn đến vòng lao lý.

Sau cùng là sự thức tỉnh về giá trị cuộc sống. Tiền bạc mất đi có thể gầy dựng lại bằng công sức chân chính, nhưng một khi đã bước qua ranh giới pháp luật, danh dự và tự do là những thứ vô giá không gì mua lại được.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
 Từ khóa:
bác sĩbóng matiền ảo
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