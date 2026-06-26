Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy

Các sinh viên xuất sắc được khen thưởng

Đợt này, khối ngành Bác sĩ với thời gian đào tạo 6 năm có 644 sinh viên hoàn thành chương trình, bao gồm các ngành: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Y học dự phòng. Điểm nhấn của khối là thành tích học tập ấn tượng với 38 sinh viên đạt loại Xuất sắc toàn khóa.

Đối với khối cử nhân và dược sĩ, nhà trường đã công nhận tốt nghiệp cho 505 sinh viên thuộc các ngành: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Hộ sinh và Y tế công cộng. Trong đó, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học dẫn đầu về thành tích với 6 sinh viên đạt loại Xuất sắc. Dịp này, nhà trường cũng trao giấy khen cho 97 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhấn mạnh triết lý giáo dục của nhà trường là "Tinh hoa - Khai phóng - Phụng sự", cùng các giá trị cốt lõi "Tri thức và Nhân ái". Ông kỳ vọng các tân dược sĩ, cử nhân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, không ngừng học tập suốt đời, rèn luyện y đức, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hiện đào tạo 11 ngành đại học và 105 chương trình sau đại học. Nhà trường là một trong những đơn vị tiên phong trong kiểm định chất lượng đào tạo và đang tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng tích hợp, đào tạo dựa trên năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường gửi lời tri ân đến đội ngũ giảng viên, cán bộ, các cơ sở thực hành, đặc biệt là Bệnh viện Trung ương Huế đã đồng hành trong công tác đào tạo; đồng thời bày tỏ mong muốn các tân dược sĩ, cử nhân sẽ tiếp tục gắn bó với nhà trường trên con đường học tập sau đại học và đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.