  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 25/06/2026 14:27

Phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn khu vực

HNN.VN - Ngày 25/6, lãnh đạo Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế xác nhận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1096/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thuộc Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

Động lực để y tế vươn tầmGỡ khó nhân lực, thiết bị cho y tế cơ sởBệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ chuyển giao chuyên môn và hợp tác y tế với các đơn vị

Một ca phẫu thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 

Theo Đề án, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế sẽ phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; đồng thời là cơ sở thực hành lâm sàng trọng điểm của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Mô hình phát triển gắn với hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2026 - 2030, bệnh viện phấn đấu đạt quy mô trên 800 giường bệnh; đạt mức cao nhất theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp khu vực. Bệnh viện đặt mục tiêu 100% đơn vị chuyên môn được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, chuyên sâu theo tiêu chuẩn được phê duyệt; tỷ lệ đồng biên chế đạt 30%; triển khai ít nhất 75% danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh được phê duyệt; đạt tiêu chí bệnh viện thông minh, với toàn bộ hoạt động quản lý và chuyên môn được thực hiện trên nền tảng số.

Tầm nhìn đến năm 2045, bệnh viện có quy mô trên 1.000 giường bệnh, phát triển đầy đủ các chuyên khoa hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời phấn đấu bảo đảm tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư sau năm 2035.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại; phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí bệnh viện thông minh; tăng cường đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.

Việc Đề án được phê duyệt không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế mà còn góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học và y tế Việt Nam. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bệnh viện từng bước hội nhập với các cơ sở y tế tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hiện thực hóa mô hình “Trường - Viện” theo định hướng của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Phát triểnBệnh việnTrường Đại họcY - DượcHuế đạt chuẩntiên tiếnkhu vựcĐông Nam Áhướng tớichuẩn quốc tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển y tế vùng Nam Đông: Tập trung nguồn lực, đồng bộ giải pháp vì sức khỏe Nhân dân

Việc nâng cao năng lực y tế cơ sở tại khu vực Nam Đông đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa được triển khai. Xung quanh những giải pháp nhằm củng cố nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa bàn này, phóng viên Huế ngày nay đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế.

Phát triển y tế vùng Nam Đông Tập trung nguồn lực, đồng bộ giải pháp vì sức khỏe Nhân dân
Khơi thông vốn tư nhân, phát triển nhà ở cho thuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư. Kế hoạch vạch ra bước chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy: Xem nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn nhằm bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của mọi người dân.

Khơi thông vốn tư nhân, phát triển nhà ở cho thuê

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top