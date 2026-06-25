Phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn khu vực

Một ca phẫu thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế

Theo Đề án, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế sẽ phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; đồng thời là cơ sở thực hành lâm sàng trọng điểm của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Mô hình phát triển gắn với hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2026 - 2030, bệnh viện phấn đấu đạt quy mô trên 800 giường bệnh; đạt mức cao nhất theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp khu vực. Bệnh viện đặt mục tiêu 100% đơn vị chuyên môn được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, chuyên sâu theo tiêu chuẩn được phê duyệt; tỷ lệ đồng biên chế đạt 30%; triển khai ít nhất 75% danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh được phê duyệt; đạt tiêu chí bệnh viện thông minh, với toàn bộ hoạt động quản lý và chuyên môn được thực hiện trên nền tảng số.

Tầm nhìn đến năm 2045, bệnh viện có quy mô trên 1.000 giường bệnh, phát triển đầy đủ các chuyên khoa hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời phấn đấu bảo đảm tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư sau năm 2035.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại; phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí bệnh viện thông minh; tăng cường đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.

Việc Đề án được phê duyệt không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế mà còn góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học và y tế Việt Nam. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bệnh viện từng bước hội nhập với các cơ sở y tế tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hiện thực hóa mô hình “Trường - Viện” theo định hướng của Bộ Chính trị.