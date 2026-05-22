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ClockThứ Năm, 04/06/2026 19:45

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc Đại học Huế

HNN.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

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GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Theo quyết định, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc Đại học Huế kể từ ngày ký ban hành quyết định cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định chính thức về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế.

Trong thời gian được giao quyền, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Đại học Huế theo quy định hiện hành, bảo đảm sự ổn định trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như chiến lược phát triển của Đại học Huế. Các chế độ về lương, phụ cấp và quyền lợi khác của GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, sinh năm 1969, được phong Giáo sư năm 2019, chuyên ngành Sản phụ khoa.

Trước khi được bổ nhiệm, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là Ủy viên BTV Đảng ủy ĐH Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ môn Phụ sản, Hiệu trưởng kiêm Trưởng bộ môn Phụ sản, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế.

Ông được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm các phường Vỹ Dạ, Thuận Hóa) và trúng cử đại biểu HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy từng đạt nhiều giải thưởng và danh hiệu tiêu biểu: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (được trao cho cụm công trình nghiên cứu trong đó ông là đồng tác giả); Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2016), Tổng thống Cộng hòa Pháp trao Huân chương Công trạng Quốc gia với tước hiệu Hiệp sĩ năm 2024...

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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