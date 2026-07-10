Trộm tiệm vàng để gỡ nợ tiền ảo, lĩnh án 11 năm tù

Bị cáo Nguyễn Duy Nhật trước tòa

Theo hồ sơ vụ án, do thua lỗ nặng khi đầu tư tiền ảo (Crypto) và mất khả năng trả nợ, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nguyễn Duy Nhật đã liên tiếp thực hiện 3 vụ đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP. Huế. Bị cáo đã chiếm đoạt nhiều nhẫn, dây chuyền và khoảng 700 mẫu trang sức các loại với tổng giá trị tài sản hơn 5 tỷ đồng. Khi mang số trang sức trên ra Quảng Trị tiêu thụ, Nhật đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, từng nhận nhiều giấy khen trong công tác và phong trào thanh niên, thành khẩn khai báo, ăn ăn hối cải và đã khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử đã tuyên mức án trên.

Bản án 11 năm tù là cái giá quá đắt cho tâm lý cay cú, muốn "gỡ gạc bằng mọi giá" khi đầu tư rủi ro. Những khoản lỗ tài chính có thể làm lại bằng nỗ lực, nhưng một khi đã bước qua ranh giới pháp luật, thứ mất đi không chỉ là tự do mà còn là danh dự, sự nghiệp và niềm tin của gia đình, xã hội.