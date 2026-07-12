Trao bằng tốt nghiệp cho 37 tân bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc Dự án 585

Khen thưởng cho học viên xuất sắc

Dự án 585 là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I kéo dài hai năm với 130 đơn vị học trình, chú trọng thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế theo mô hình “1 giảng viên kèm 1 học viên”. Mô hình này giúp học viên được hướng dẫn sát sao, nâng cao kỹ năng chuyên môn, đủ năng lực làm việc độc lập sau khi hoàn thành khóa học.

Kết quả toàn khóa, cả 37 học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp ở 9 chuyên ngành gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Y học cổ truyền và Truyền nhiễm. Trong đó, có 7 học viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 18,9%), 27 học viên đạt loại khá (73%) và 3 học viên đạt loại trung bình khá. Nhân dịp này, nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng 8 học viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa.

Đến nay, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã triển khai hơn 100 chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo thành công hơn 16.000 học viên, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.