  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 11/09/2026 11:39

An toàn truyền máu trong thực hành lâm sàng

HNN.VN - Hướng đến Ngày An toàn người bệnh Thế giới (17/9), ngày 11/9, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “An toàn truyền máu trong thực hành lâm sàng: Nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và xử trí tai biến”. Chương trình thu hút gần 200 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y đến từ các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trong toàn Bệnh viện.

Bàn giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và bệnh không lây nhiễmCập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thưGần 50 bệnh nhân được phẫu thuật khe hở môi - vòm miệngHai “đầu tàu” của y tế HuếPhát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn khu vựcPhẫu thuật nhân đạo cho 52 trẻ em và thanh thiếu niên mắc dị tật bẩm sinh

Các đại biểu chụp hình lưu niệm 

Truyền máu và các chế phẩm máu là phương pháp điều trị thiết yếu trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, đây là quy trình gồm nhiều khâu liên quan chặt chẽ, từ chỉ định, lấy mẫu, xét nghiệm, lựa chọn và cấp phát chế phẩm máu đến kiểm tra tại giường, thực hiện, theo dõi và xử trí các phản ứng bất lợi. Sai sót ở bất kỳ khâu nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người bệnh.

Phát biểu khai mạc, PGS. Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, chuẩn hóa thực hành và tăng cường phối hợp giữa các vị trí chuyên môn nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình truyền máu.

Chương trình tập trung vào 4 nội dung: chỉ định truyền máu hợp lý và các phản ứng bất lợi; nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa từ ngân hàng máu đến khoa lâm sàng; thực hành truyền máu an toàn tại giường bệnh; cấp cứu tai biến truyền máu và phối hợp đa chuyên khoa.

Tại phần thảo luận, các nhân viên y tế trao đổi những tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm xử trí. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, xử trí kịp thời tai biến và tăng cường an toàn người bệnh.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Nhận diệnnguy cơphòng ngừatai biến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo tồn Tháp Phú Diên trước thách thức biến đổi khí hậu

Trước thực trạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia Tháp Phú Diên đang đối mặt với biến đổi khí hậu, thiên tai, các chuyên gia đã đưa ra nhiều hiến kế bảo quản, trong đó cần thiết nghiên cứu phương án kích nâng toàn bộ thân hoặc đế tháp, lắp đặt hệ thống bơm hút và thoát nước…

Bảo tồn Tháp Phú Diên trước thách thức biến đổi khí hậu
Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trên môi trường số

Thực tế diễn biến tội phạm thời gian qua cho thấy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang thay đổi nhanh chóng với phương thức, thủ đoạn phức tạp hơn bao giờ hết. Lợi dụng sự bùng nổ của chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến cùng những kẽ hở trong quản lý nhà nước, các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn, áp dụng những thành tựu công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (Deepfake) để dựng kịch bản thao túng tâm lý nạn nhân.

Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo trên môi trường số
Bộ Công an cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV)

Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khuyến cáo người dân không điều khiển UAV, drone hoặc các phương tiện bay khác trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bộ Công an cảnh báo nguy cơ từ thiết bị bay không người lái UAV

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top