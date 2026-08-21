An toàn truyền máu trong thực hành lâm sàng

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Truyền máu và các chế phẩm máu là phương pháp điều trị thiết yếu trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, đây là quy trình gồm nhiều khâu liên quan chặt chẽ, từ chỉ định, lấy mẫu, xét nghiệm, lựa chọn và cấp phát chế phẩm máu đến kiểm tra tại giường, thực hiện, theo dõi và xử trí các phản ứng bất lợi. Sai sót ở bất kỳ khâu nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người bệnh.

Phát biểu khai mạc, PGS. Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, chuẩn hóa thực hành và tăng cường phối hợp giữa các vị trí chuyên môn nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình truyền máu.

Chương trình tập trung vào 4 nội dung: chỉ định truyền máu hợp lý và các phản ứng bất lợi; nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa từ ngân hàng máu đến khoa lâm sàng; thực hành truyền máu an toàn tại giường bệnh; cấp cứu tai biến truyền máu và phối hợp đa chuyên khoa.

Tại phần thảo luận, các nhân viên y tế trao đổi những tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm xử trí. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, xử trí kịp thời tai biến và tăng cường an toàn người bệnh.