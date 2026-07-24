Hơn 300 sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

Trao cờ động viên lực lượng tại lễ ra quân



Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8/2026 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người dân tại vùng khó khăn và lan tỏa tinh thần xung kích, nhân ái của tuổi trẻ ngành y.

Theo đó, chiến dịch được tổ chức với các nhóm hoạt động trọng tâm: Tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa như triển khai chương trình "Mùa hè xanh" tại xã A Lưới 4, với các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ người dân và tham gia các công trình, phần việc thanh niên.

Tình nguyện tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế với chuỗi chương trình "Mùa hè xanh" nhằm hỗ trợ người bệnh, hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh, chăm sóc, động viên bệnh nhân và đồng hành cùng đội ngũ y tế trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tình nguyện hiến máu nhân đạo như triển khai chương trình "Giọt hồng sẻ chia" – hiến máu vệ tinh, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra còn có chuỗi các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe - tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em, người cao tuổi trên địa bàn.

Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị; đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên ngành y, góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống "Sinh viên Y – Dược: Tri thức – Nhân ái – Xung kích – Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".